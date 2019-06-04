سفارة روسيا في لبنان ترد على أنباء "رسالة جنبلاط المفبركة إلى نتنياهو"

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ردت السفارة الروسية في لبنان، على خبر مفبرك تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول مزاعم بإرسال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأصدرت سفارة روسيا، بيانا جاء فيه: "علمنا من بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا من نسج الفبركة المحلية، والقصد منه تشويه سمعة رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، باتهامه بإرسال رسالة إلى نتنياهو، وأن هذه الرسالة كشف عنها عميل روسي، داخل الموساد".

ونفت السفارة الروسية "وجود أية معلومات لديها من هذا النوع".

وأعربت السفارة الروسية في لبنان عن "أسفها لاستعمال دور روسيا في هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة"، وأكدت "أن علاقة الجانب الروسي والصداقة مع وليد جنبلاط وعائلته والحزب التقدمي الاشتراكي طيبة ومتواصلة، حتى لو كان هناك تباينا في وجهات النظر بشأن ما يجري في سوريا".

وتناقلت مواقع خبرا يزعم أن "جنبلاط بعث برسالة عبر الموساد إلى نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضربة محتملة على لبنان".

يشار إلى أن جنبلاط كشف في حديث لـ"RT" في أبريل الماضي، أن "لديه معلومات من دبلوماسي روسي، تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد بعث برسالة إلى نتنياهو عام 2012، عبر روسيا، مضمونها أنه في حال تقسمت سوريا، فإن الدويلة العلوية لن تكون خطرا على إسرائيل"، فكان الجواب الإسرائيلي: نريد رفات الجاسوس كوهين أولا".

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام