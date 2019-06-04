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وزير الصحة يشدّد على ضرورة تعزيز قانون مكافحة التبغ في لبنان

وزير الصحة الدكتور جميل جبق يشدد على ضرورة تطبيق القانون 174

جامعة الAUB و TFI تنظّمان لقاءً لمنع التدخين في الأماكن المغلقة



تزامناً مع النهار العالمي لمنع التدخين World No Tobacco Day ، نظّمت الجامعة الأميركية في بيروت ، و TFI وبالتعاون مع منظمة الصحّة العالميّة لقاءً حضره وزير الصحة العامّة الدكتور جميل جبق وعدد من النوّاب والأساتذة وبمشاركة أيضاً من الفنان جورج خبّاز .

وشدّد الوزير جبق على ضرورة تطبيق القانون 174 ورفضه القاطع تقديم النرجيلة لمن هم دون سن ال18 إضافة إلى منع التدخين في الأماكن المغلقة معتبراً أن السياحة لن تتأثر بتاتا حيث أن هذا القانون ساري المفعول عالميّا .

كما أضاف : " إن سعينا هو إشراك أكثر من 100 طالب من مختلف المدارس إضافة إلى مدربين من قبل فريق TFI لتقديم نماذج وأعمال عن أضرار التدخين .

أما الدكتور جزرا فإعتبر أنه يجب علينا حماية شبابنا من هذه الآفة والأضرار الكبيرة التي تلحق بهم " .

وحصد خلال هذا اللقاء كل من الطلاب جو كرم ، جورجيو يمين ، وكارل كنعان " جائزة TFI Antoine & Minerva Keyrouz لهذا العام .

يذكر أن أبرز الحاضرين في هذا اللقاء كان الدكتور غازي زعتري (AUB) ، الدكتور شارل جزرا (TFI) ، الفنان جورج خبّار ، النواب السادة الدكتورعاصم عراجي ( رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني ) ، النائب علي عسيران ، ألان عون ، غسان مخيبر وعاطف مجدلاني ، إضافة إلى مشاركة رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية السيدة "كلودين عون" ممثلةً بالسيدة " سوسي بولاديان " .

معاً، دائماً لحماية لبنان بأماكنه وشبابه من مخاطر التدخين .