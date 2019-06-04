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أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي:
يستنكر حزب الله بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية في طرابلس عشية عيد الفطر السعيد، مما يؤكد أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء.
ويشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة، ويشيد بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقدميها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء.
ويتقدم حزب الله من قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ويسأل الله الصبر لذويهم وعلو الدرجات.