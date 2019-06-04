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أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

يستنكر حزب الله بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية في طرابلس عشية عيد ‏الفطر السعيد، مما يؤكد أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري ‏والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء.‏

ويشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة، ويشيد ‏بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقدميها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ‏واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء.‏

ويتقدم حزب الله من قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء بأحر التعازي ‏والمواساة، ويسأل الله الصبر لذويهم وعلو الدرجات. ‏