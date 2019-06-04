رسميا... ايران تُعلم لبنان نيّتها واستعدادها لتسليم نزار زكا!

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

بعد المساعي الطويلة والتي كانت مكثّفة مؤخراً، إتصل سفير ايران في بيروت بمعالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وابلغه رسمياً بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون إلى نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا، كما افاده عن استعداد السلطات في ايران لإستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني نزار زكا.

وعليه أبلغ وزير الخارجية والمغتربين فخامة الرئيس بالأمر، وقد قام فخامة الرئيس فوراً بالطلب إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالقيام بالمهمة بالتنسيق مع سفارة لبنان في طهران.

تشكر وزارة الخارجية والمغتربين السلطات الإيرانية المعنية على إنهاء هذا الملف والمضي قدماً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها والتي يريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق للمصالح المشتركة على اساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات.