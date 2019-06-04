الرابطة المارونية استنكرت العملية الإرهابية.. ابي نصر: لمواصلة العمل من اجل القضاء على البؤر الارهابية

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استنكرت "الرابطة المارونية" في بيان بشدة العمل الإرهابي الذي نفذ في طرابلس، وقال رئيسها النائب السابق نعمة الله أبي نصر: "ان ما حصل في عاصمة الشمال مدان بشدة، وينبىء أن ثمة أياد لا تزال تعبث بأمن لبنان واستقراره، ويجب رصدها ومتابعتها وقطعها، حتى لا تعاد عقارب الساعة الى الوراء، ووضع عنق لبنان تحت سيف الإرهاب التكفيري".



وأضاف البيان: "إن ما حصل في طرابلس كان على درجة عالية من الخطورة، ما يعني ضرورة الترقب والحذر، ومواصلة التحقيقات لمعرفة من يقف وراء العملية الإرهابية ودوافعه".



وأكدت الجبهة ان "الرابطة تطلب الرحمة لشهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في مواجهة الإرهابيين، وتتقدم من قيادتي هاتين المؤسستين الوطنيتين وذويهم بأحر مشاعر العزاء، سائلة الشفاء للجرحى، وداعية في الوقت نفسه الى مواصلة العمل من أجل القضاء على البؤر الإرهابية التكفيرية التي لا ترعى حرمة لدين أو شرع، بدليل تنفيذ العملية الإرهابية عشية عيد الفطر المبارك لتزرع الخوف والرعب في نفوس اللبنانيين".