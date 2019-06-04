living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن تنعي شهيديَها الرقيب جوني خليل والعريف يوسف فرج اللذين استشهدا في طرابلس

4
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

 

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيديها الرقيب جوني خليل والعريف يوسف فرج اللذين استشهدا ليل أمس الإثنين 03/06/2019، جراء اعتداء إرهابي على دوريتهما في أثناء توجهها الى منطقة سراي طرابلس حيث افيد عن رمي قنبلة، ولدى وصول الدورية قرب سنترال الميناء المدينة ترجل أحد عناصرها لتسهيل حركة المرور، وفي الأثناء غدر الإرهابي بالشهيدين من خلف السيارة، وأطلق النار عليهما فأصابهما في الرأس ثم فرّ هارباً، وفيما يلي نبذة عن حياتهما:

 

أولاً: الشهيد جوني خليل من مواليد 17/10/1992 العيشية.

- عازب.

- دخل السلك بتاريخ 16/03/2012.

- رُقي الى رتبة عريف بتاريخ 1/06/2016 _ وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، مخفر درك قصر عدل بيروت، فصيلة درك دير القمر، مفرزة طوارئ الضاحية، مفرزة استقصاء جبل لبنان، فصيلة درك الشياح، مخفر درك بحمدون، مفرزة سير صيدا، مفرزة طوارئ طرابلس.

- حائز على وسامي الحرب والجرحى بعد الاستشهاد، ومدالية الامن الداخلي والمدالية العسكرية، وتنويه صادر عن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي.

 

ثانياً: الشهيد يوسف فرج من مواليد 15/09/1982 حوش تل صفية.

متأهل وله إبنة.
دخل السلك بتاريخ 29/11/2006، برتبة مجند ممددة خدماته.
رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 12/01/2011 _ وإلى رتبة عريف بعد الاستشهاد.
خدم في معهد قوى الامن الداخلي، جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، فصيلة درك رياق، مخفر درك بعبدا، مفرزة سير بعلبك، مخفر درك المعلقة، مفرزة طوارئ الضاحية، مفرزة طوارئ بعلبك، مفرزة طوارىء طرابلس.
حائز على وسامي الحرب والجرحى بعد الاستشهاد، ومدالية الامن الداخلي والمدالية العسكرية، وتنويه صادر عن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout