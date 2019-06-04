قوى الأمن تنعي شهيديَها الرقيب جوني خليل والعريف يوسف فرج اللذين استشهدا في طرابلس

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيديها الرقيب جوني خليل والعريف يوسف فرج اللذين استشهدا ليل أمس الإثنين 03/06/2019، جراء اعتداء إرهابي على دوريتهما في أثناء توجهها الى منطقة سراي طرابلس حيث افيد عن رمي قنبلة، ولدى وصول الدورية قرب سنترال الميناء المدينة ترجل أحد عناصرها لتسهيل حركة المرور، وفي الأثناء غدر الإرهابي بالشهيدين من خلف السيارة، وأطلق النار عليهما فأصابهما في الرأس ثم فرّ هارباً، وفيما يلي نبذة عن حياتهما:

أولاً: الشهيد جوني خليل من مواليد 17/10/1992 العيشية.

- عازب.

- دخل السلك بتاريخ 16/03/2012.

- رُقي الى رتبة عريف بتاريخ 1/06/2016 _ وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، مخفر درك قصر عدل بيروت، فصيلة درك دير القمر، مفرزة طوارئ الضاحية، مفرزة استقصاء جبل لبنان، فصيلة درك الشياح، مخفر درك بحمدون، مفرزة سير صيدا، مفرزة طوارئ طرابلس.

- حائز على وسامي الحرب والجرحى بعد الاستشهاد، ومدالية الامن الداخلي والمدالية العسكرية، وتنويه صادر عن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي.

ثانياً: الشهيد يوسف فرج من مواليد 15/09/1982 حوش تل صفية.

متأهل وله إبنة.

دخل السلك بتاريخ 29/11/2006، برتبة مجند ممددة خدماته.

رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 12/01/2011 _ وإلى رتبة عريف بعد الاستشهاد.

خدم في معهد قوى الامن الداخلي، جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، فصيلة درك رياق، مخفر درك بعبدا، مفرزة سير بعلبك، مخفر درك المعلقة، مفرزة طوارئ الضاحية، مفرزة طوارئ بعلبك، مفرزة طوارىء طرابلس.

حائز على وسامي الحرب والجرحى بعد الاستشهاد، ومدالية الامن الداخلي والمدالية العسكرية، وتنويه صادر عن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي.