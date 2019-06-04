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قيادة الجيش نعت الملازم أول فرحات والمجند صالح اللذين استشهدا في طرابلس

4
JUNE
2019
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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الملازم أول حسن علي فرحات والمجند ابراهيم محمد صالح، اللذين استشهدا يوم أمس، خلال تعرض بعض المراكز العسكرية التابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس إلى إطلاق نار، وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:


• الملازم أول حسن علي فرحات:
- من مواليد 24 / 11 / 1990 برعشيت – بنت جبيل.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14 / 10 / 2008، ورقي الى رتبة ملازم اعتباراً من 1 / 8 / 2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1 / 8 / 2015.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

 

• المجند ابراهيم محمد صالح:
- من مواليد 13 / 8 / 1998 جديدة - مرجعيون.
- تطوع في الجيش بتاريخ 3 / 7 / 2017.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
- الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

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