مخزومي استنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له طرابلس: اتمنى لقوانا الأمنية والعسكرية المزيد من القوة

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أبدى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي شديد استنكاره للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له طرابلس عشية عيد الفطر السعيد.



وحيا الجيش وقوى الأمن الداخلي على شجاعتهم في مواجهة الإرهاب. وقال رحم الله شهداء الجيش وقوى الأمن الذين سقطوا في اشتباكات أمس، متمنياً لقوانا الأمنية والعسكرية المزيد من القوة والبأس على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومظاهره وانتماءاته.



ودعا إلى تسريع المحاكمات لمختلف السجناء، وذلك كي لا يبقى حجة على أحد للاستخدامات السياسية لأي من السجناء لأي جهة انتموا.

وتوجه مخزومي بأحر التعازي إلى ذوي الشهداء وإلى المؤسسة العسكرية قيادة وجنوداً، حماة الوطن ورجال الميدان.