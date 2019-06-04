عازار: الموازنة تحدث تغييرًا في المنظومة المالية ولا نهوض اقتصاديًّا دون وقف الهدر ومحاربة الفساد‎

A + A -

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار لتلفزيون نور الشرق أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعمل للنّهوض بلبنان بعدما ورث بلدًا مثقلًا بالمشاكل ومغمورًا بالفساد، مؤكداً أن تغييرات جذرية ظهرت في مضامير عدّة ومطمئنًا إلى أنّ الإشاعات التي طاولت وضع الليرة اللبنانية ليست إلا محاولات فاشلة لنشر الذعر في صفوف المواطنين، وأكبر دليل على عدم صحّة ما يشاع هو العمل على الموازنة. ودعا الجميع إلى أن يتحمّل مسؤولياته لافتاً إلى أن لا نهوض اقتصاديًّا من دون وقف الهدر ومحاربة الفساد.

عازار أشار إلى أنّ الموازنة الحالية تحدث تغييرًا في المنظومة المالية من خلال الفكر الجديد الذي يبثّه التيار الوطني الحر بجهود رئيسه الوزير باسيل وهي بمثابة جرعة من الأمل يتم التمسّك بها للنهوض بالوطن.

وفي الملف الإنمائي الكسرواني، لفت عازار إلى أنّ أوتوستراد جونيه وضع على السكّة الصحيحة وأنّ مرحلة الاستملاكات انتهت والعمل سيبدأ قريبًا . أما مرفأ جونيه فلن يستغرق العمل به أكثر من ثلاث سنوات وهذا رهن بالتمويل المخصص له من سيدر.

وبالنسبة للكهرباء، فقد نوّه عازار بالخطّة التي أعدّتها وزيرة الطّاقة والمياه ندى البستاني وأقرّت مؤخّرًا آملًا بألاّ تتعرّض لأي عثرة بعد الآن.

عازار عزا سبب تعرّض الوزير باسيل للإشاعات المغرضة إلى أنّ الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة وأنّ هناك من يريد التعطيل ويقف في وجه من يسعى إلى بناء الوطن.

واستنكر عازار الحدث الارهابي في طرابلس قائلاً: "الارهاب لا مكان له ولا زمان. لا دين ولا انتماء له إلا للموت والسواد. شهداؤنا دفعوا مرة جديدة بدمهم ثمن أماننا وحماية الوطن. رحم الله شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي ولنقف كلنا صرخة واحدة في مواجهة الارهاب والتطرف".