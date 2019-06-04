حيا ارواح شهداء الجيش وقوى الامن الذين سقطوا في طرابلس عشية العيد.. الرئيس عون: اي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى ساعة متقدمة من صباح اليوم ، التطورات الأمنية التي وقعت في طرابلس عشية عيد الفطر المبارك ، وتلقى تباعا تقارير من الأجهزة الأمنية المعنية مشددا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة .

وحيا الرئيس عون ارواح شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي الأربعة الذين استشهدوا خلال مواجهتهم الإرهابي الذي استهدف امن طرابلس وسكانها ، مؤكدا ان الجهوزية الدائمة للجيش والقوى الأمنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان ، وان اي عبث بالأمن سيلقى الرد السريع والحاسم .

وفيما اكد الرئيس عون ان ما حصل في طرابلس امس لن يؤثر على الاستقرار في البلاد ، دعا الى التعاون مع الأجهزة الامنية وعدم إطلاق الشائعات التي تزرع القلق في نفوس المواطنين.