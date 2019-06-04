مفاجأة - أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الحارة تنحسر عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الخميس بسبب اقتراب كتلة معتدلة من وسط اوروبا وشمال افريقيا نحو قبرص ولبنان وفلسطين.

بالمقابل، تتشكل حالات عدم استقرار شمال البحر الأحمر وتتجه السحب الركامية شمالاً، فتتساقط الأمطار فوق الأردن ومن ثمّ تستقر يوم الجمعة بين البقاع الشرقي ودمشق ويبرود والجبال اللبنانية الشمالية.

وتشير خرائط السحب بأنّ الأمطار، حتى الساعة، ستضرب الضنية وجبال لبنان الشمالية وبعلبك والقاع ورأس بعلبك والجوار ودمشق ويبرود مصحوبة بعواصف رعدية ويُحتمل ان تترافق بتساقط البرَد.

فهل نحن أمام سيناريو العام الماضي حيث شهدت دمشق ورأس بعلبك سيولاً مدمّرة في 13 و 14 حزيران؟ (هذا ما سيتضح مساء الأربعاء)



طقس يوم الأربعاء مشمس الى غائم بسحب مدارية مرتفعة، يكون حاراً في الداخل ومعتدلاً على الساحل.

الحرارة على الساحل: 29 نهاراً و 25 ليلاً

في طرابلس: 33/25

على الجبال 1200 متر: 26 درجة تنخفض ليلاً الى 20 درجة

في البقاع: 34 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 23 درجة.

الرطوبة: بين 55 و 75%

الرياح: شمالية ناشطة سرعتها 45 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1011hpa