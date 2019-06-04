دريان: هالنا ما وقع من حدث ارهابي واجرامي في طرابلس ونقدر عاليا للقيادة العسكرية السرعة في ضبط الأمور

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أكّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التضامن مع السعودية والخليج معتبرا أن "أمنهم أمننا".

وأيّد، في خطبة وصلاة عيد الفطر، موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أعلنه خلال مشاركته في القمة العربية في مكة المكرمة بالسعودية، واعتبر أنه يعبّر دستوريا عن سياسية الحكومة اللبنانية وهو موقف شجاع ومسؤول.

وقال دريان: نستغرب ما نسمعه عن السنية السياسية أو المارونية السياسية أو الشيعية السياسية فهذه التعابير غير مقبولة وغريبة عن ثقافة المواطنة والعيش المشترك.

وأعلن دريان البقاء على نهج الأخوة والتعاون والتمسك مع بقية القيادات اللبنانية المخلصة بسيادة لبنان وعروبته.

وتطرق الى ما حدث في طرابلس بالأمس، قائلا: "هالنا ما وقع من حدث ارهابي واجرامي في طرابلس ونقدر عاليا للقيادة العسكرية والقيادة الأمنية السرعة في ضبط الأمور".

كما تحدّث عن صفقة القرن مشددا أنها مرفوضة اسلاميا وعربيا.