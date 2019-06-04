بوصعب يكشف المعلومات المتوافرة حتى الساعة عن هجوم طرابلس

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أكد وزير الدفاع الياس بوصعب في حديث لاذاعة صوت لبنان أن المعلومات المتوافرة حتى الساعة تشير الى ان هجوم طرابلس الارهابي نفذه شخص واحد، فجر نفسه على سطح احد المباني بعد تضييق الخناق عليه.

وأضاف: ما حصل يزيدنا تمسكا بالجيش والقوى الامنية، فعن اي تدبير سنتكلم وخطر الارهابيين والخلايا النائمة لا يزال قائما؟

وأشار الى أنه انطلاقا مما جرى يجب ان نتعلم ان التعامل مع العفو العام لا يجب ان يتم تحت ضغط الشارع.