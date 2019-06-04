عدم تسهيل اوروبي-اميركي لعودة النازحين

A + A -

نقلت صحيفة "اللواء عن مصادر ديبلوماسية قولها: "ان رئيس الجمهورية ميشال عون لن يترك مناسبة الا وسيكرر فيها موقف لبنان من ملف النازحين السوريين والتأكيد على عودتهم الى بلادهم".

وتحدثت المصادر نفسها عن عدم تسهيل اوروبي-اميركي للعودة مشيرةً الى ان الوضع في سوريا متأرجح ويتوقع ان يستمر كذلك الى حين اجراء الانتخابات السورية.

وأضافت "انه في آخر إحصاء للأمم المتحدة %83 من النازحين يرغبون بالعودة انما تخوفهم يكمن في اخذهم الى القتال ولذلك هناك حديث عن ضرورة الحصول على ضمانات روسية".

ولفتت المصادر الى ان المنظمات الدولية ستقدم مساعدات حيث يتواجد السوريون، فيما كررت التأكيد على موقف لبنان المتفق عليه في البيان الوزاري لجهة ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة ورفض توطينهم في المجتمعات المضيفة.