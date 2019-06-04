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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-06-2019

4
JUNE
2019
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البناء
توقفت مصادر جزائرية أمام قرار المجلس الدستوري بتمديد ولاية الرئيس المؤقت بعد الفشل في إجراء الإنتخابات الرئاسية علماً أنّ الفشل ناتج عن قرار شعبي وسياسي بعدم إرجاء الانتخابات في ظلّ الرئاسة المؤقتة، وتساءلت عن هدف رئاسة أركان الجيش التي تشرف عملياً على عمل الرئاسة المؤقتة والمجلس الدستوري من إبقاء الوضع في الاستعصاء الذي سيجعل فرضية التصادم قائمة إذا تمّ تحديد موعد جديد للانتخابات دون تغيير الطاقم الحاكم لصالح حكم انتقالي مقبول شعبياً، وقالت إنّ الجزائر على المفترق في علاقة الحراك الشعبي بالمؤسسة العسكرية…

الجمهورية


وصفت أوساط سياسية اللقاء الذي جمع مرجع بارز بشخصية عربية مهمة بأنها دفع جديد بالعلاقات التي ظن البعض أنها لم تعد كالسابق.
إستغرب مسؤول كبير تعمد إحدى الجامعات الكبرى إقامة حفل التخرج في لحظة حلول موعد الافطار.

اللواء


همس
يردّد دبلوماسي عائد من دولة شرقية كبرى أن القرار في ما خصَّ تطورات المنطقة بيد اللاعب الأكبر أي الولايات المتحدة الأميركية!
لغز
تعاني هيئة رقابة ناشطة من نقص في الكادر، وبعض التوجهات التي لا تتفق مع اتجاهات لدى أطراف في السلطة.
غمز
طلب من نائب محسوب على جهة حزبية فاعلة التروّي في نقاشاته وحملاته، في ما خصَّ الموازنة وأشخاصها.

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