عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-06-2019

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الأخبار

عسكر السودان: ثورة مضادة... ولو بالدم!

أربعة شهداء من الجيش والأمن الداخلي: «داعش» يضرب في طرابلس

محاضر التحقيق في ملفّ السماسرة القضائيين والأمنيين

رفضٌ روسي لتحذير ترامب: الجيش يدخل حدود محافظة إدلب الجنوبية

البناء

مجزرة يرتكبها المجلس العسكري في السودان لفرض النفوذ السعودي الإماراتي

السجال السياسي بين «التيارين» ينتقل الى الأمن والقضاء

نقاش الموازنة مقبلات بانتظار الوجبات الدسمة بعد العيد

الجمهورية

»سجال التسوية« يتراجع... ولا ينتهي

تشكيك أميركي في »صفقة القرن«

باسيل- الحريري: إشتباك ثمنه مليارات!

محاكمة الحاج.. إلى أين؟

قرٌار مدوّ للمجلس الدستوري



اللواء

رؤساء الحكومة يهيبون بعون وضع حدّ لاستفزازات باسيل

لجنة المال تضع يدها على الموازنة وتقونن الإنفاق.. والتمييز العسكرية تنقض حُكم الحاج - غبش

السودان: المعارضة تتهم «العسكري» بفضّ الإعتصام

ترامب: «أوقفوا» القصف والمذبحة في إدلب

الديار

الحريري «ينأى» بنفسه عن باسيل: انا ما برد على وزير في مين يرد عليه..

تجاوز الخلاف اللبناني بشأن قمة مكة ورئيس الحكومة تواصل مع حزب الله حول الصواريخ

«الدستوري» يلزم «الطاقة» بالقانون و قضية الحاج ــ غبش الى «نقطة الصفر»