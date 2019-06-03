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بالصور: عملية ارهابية في طرابلس ضد الجيش وقوى الامن!

3
JUNE
2019
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ألقى مجهولون قنبلة صوتية امام سراي طرابلس مما ادى الى استشهاد العريف جوني خ. من قوى الامن الداخلي. وفي التفاصيل، القيت قتبلة على سيارة لقوى الامن الداخلي، وتعرضت الية للحرق ، في حين أصيب عريف برأسه ما أدى الى استشهاده. وعلى الفور، شهدت طرابلس ومنطقة الميناء تدابير أمنية مشددة وسط استنفار وتوتر شديد. وانتشار مكثف لعناصر قوى الامن ولسيارات الاسعاف.

كما تشير معلومات عن سقوط جريحين.

وعمد المعتدون إلى إطلاق النار في أحد شوارع طرابلس في محيط دار التوليد، حيث تقوم الدوريات الأمنية بملاحقتهم. 

وقد اشارت ال lbc أن مجموعة يرأسها عبدالرحمن مبسوط نفذت 3 عمليات في طرابلس أدت الى وقوع شهيد وأكثر من جريح في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي. فيما كشفت صوت لبنان أن المطلوب عبد الرحمن مبسوط الذي قاتل في سوريا الى جانب داعش هو من افتعل المشكلة الأمنية التي أدت الى استشهاد العريف واصابة عنصر آخر. 

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