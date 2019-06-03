الغريب: أنجزنا الخطّة لعودة النازحين بالتشاور مع أكثرية القوى السياسيّة

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أشار وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في مؤتمر صحفي أنه :" كما وعدنا الرأي العام منذ تسلمنا المهام في وزارة الدولة لشؤون النازحين باعداد ورقة سياسة عامة تقارب ملف النزوح وعودة النازحين السوريين. اليوم انجزنا هذه الخطة بعد التشاور مع الأكثرية من القوى السياسية في لبنان وهي خطة واقعية وعملية من أهم شروط نجاحها هو وجود الارادة السياسية عند الافرقاء كافة في لبنان الذين نأمل أن يقاربوا هذا الملف من منظار انساني ووطني بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية".

أضاف :"هذه الخطة مبنية على أسس منها مذكور في البيان الوزاري وبمواقف العديد من القوى السياسية وأهمها :حق النازح السوري العودة إلى بلاده نظرا للظروف غير اللائقة انسانيا التي يعيشها في لبنان، رفض التوطين بشكل مطلق انسجاما مع ما ورد في الدستور وفي البيان الوزاري، الضمانات التي تلقيناها من الحكومة السورية سواء أكانت الضمانات الأمنية ام اللوجستية بتأمين مراكز إيواء للعائدين من لبنان الى سوريا من مأكل ومشرب وتعليم وطبابة مجانية، والتأكيد على احترام جميع المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ولبنان ملتزم بها، والانفتاح والتعاون مع جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية لمساعدتنا بهذا الموضوع".

وختم الغريب قائلاً: "بآلية العودة ما زلنا قيد النقاش والتشاور مع كافة الافرقاء السياسيين، وهناك ثلاثة محاور : ما يجب القيام به في الداخل اللبناني، ما يجب القيام به مع الدولة السورية ومع المجتمع الدولي، ولن ادخل بتفاصيل الخطة هذه الأسس الرئيسية وآمل من الجميع مقاربة الموضوع بإيجابية، وسنبادر الى طرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء فور الانتهاء من مناقشته مع الجميع.