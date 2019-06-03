افطار رمضاني من تنظيم قطاع الشباب في التيار طرابلس‎

A + A -

أقام قطاع الشباب والرياضة في هيئة قضاء طرابلس افطارا رمضانيا في معرض رشيد كرامي الدولي بحضور وزير الإقتصاد منصور بطيش ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، النائب فيصل كرامي ممثلا بالأستاذ داني حريكي، رئيس بلدية الميناء السيد عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية القلمون السيد هاشم دنكر، مسؤول فرع الشمال في جمعية المشاريع الحاج طه ناجي، فضيلة الشيخ الدكتور عماد عكاوي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الأستاذ اكرم عويضة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الأستاذ توفيق دبوسي، مدير مرفأ طرابلس الأستاذ احمد تامر، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس الدكتور حسان ضناوي، رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال الاستاذ زهير حليس، مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في الشمال الأستاذ عبد الناصر المصري، منفذ حزب السوري القومي الإجتماعي الأستاذ فادي الشامي، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر احسان اليافي، الأستاذ مازن الظن عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، حزب الوطنيين الأحرار، تيار الكرامة، المؤتمر الشعبي اللبناني، الجماعة الإسلامية، حزب القومي، حركة الاستقلال وجمعية الرحمة.

وكان أول المتحدثين مسؤول الشباب والرياضة السيد هادي الايوبي بكلمة ترحيب بالحضور و وعد على الاستمرار بنهج العماد عون والوزير باسيل، وسيتوسع هذا الإفطار سنويا، وتأكيد على كلام رئيس التيار لجهة لا طائفية ولا مناطقية التيار وعبوره للمناطقية والطائفية وسعيه لتحقيق الدولة المدنية عند تحقيق المناصفة.

ثم ألقى رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي السيد أكرم عويضة بكلمة يشكر فيها رئيس التيار وشباب طرابلس بإسم معرض رشيد كرامي على إختيارهم المعرض، هذه الدعوة للاستثمار بالمعرض حيث إن بوابة الأساس للمشاريع الناجحة في طرابلس، ويمثل وجه طرابلس الحقيقي.

وتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عماد عكاوي معاني شهر رمضان المبارك، وانعكاس الصيام إيمانا على الناس، وتأكيد على التسامح الاسلامي.

وفي الختام القى الوزير منصور بطيش ممثلا الوزير جبران باسيل، العمل على جذب استثمارات ومشاريع بصفة هبات لمعرض رشيد كرامي، تحيات من الوزير باسيل، طرابلس القلب، وشكر قطاع الشباب والرياضة في طرابلس والمنظمين وهيئة القضاء على رأسها المنسق الصديق العزيز المهندس ربيع فلو.