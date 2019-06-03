ندوة حوارية حول أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط من تنظيم التيار الوطني الحر في إيطاليا

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نظم التيار الوطني الحر في إيطاليا ندوة حوارية حول أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط يوم الجمعة ٣١ ايار في العاصمة روما بمشاركة سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن وقاضي المحكمة الدينية في الفاتيكان المونسينيور عبدو يعقوب والعديد من الشخصيات الدينية وقد برز حضور كثيف للجالية اللبنانية في روما.

وفي كلمته، شدد مسؤول التيار في إيطاليا الدكتور أندريه شكرجي على الصراعات والاضطهادات التي يتعرض لها المسيحيون في المنطقة وخاصةً بعد حلول "الربيع العربي" حيث أصبح الوضع أكثر صعوبة بما يخص حرمان المسيحيين من ممارسة ديانتهم.

كما وتكلم عن تقلص عدد المسيحيين في المنطقة بسبب هذه الأحداث.

وطالب المتحدثون بإعلان لبنان مركزا دوليا ومختبرا عالميا للحوار بين الأديان. فلبنان أكثر من مجرد بلد، هو رسالة حرية ونموذج للتعددية ومساحة مميزة للحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق والأديان، رغم الاضطهاد الذي عانى منه المسيحييون ولاسيما الأرمن الذين تعرضوا لابشع مجزرة، وقد اختار المسيحيون فيه النظام العادل المتعدد الذي لا يعيش إلا بالحوار، بمعنى قبول التعدد والاختلاف.

أما الخازن، فقد تحدث عن دور لبنان والمسيحيين فيه في حماية الآقليات والتواصل من زمن طويل مع الكرسي الرسولي.

وصرح في نهاية اللقاء أن " موقف الغرب من المسيحيين يجب الا يكون موسميا يدين فيه الاعتداءات على الآقليات بل أن تكون لديه رؤية استراتيجية لتجنب ويلات جديدة تواجهها تلك الآقليات كما حدث في سوريا والعراق ومصر. "