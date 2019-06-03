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الموازنة ولجنة المال: جلسة أولى حافلة بالشكل والمضمون

3
JUNE
2019
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بالشكل والمضمون تميّزت الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة فذلكة موازنة العام 2019، فالحضور الكبير والإستثنائي للنواب الذي بلغ 53 مع وزيريّ المال والاتصالات كان السبب بنقل الجلسة من قاعة المكتبة الى قاعة الهيئة العامة، ولأربع ساعات كانت النقاشات جدية وصريحةوقبل الدخول في فذلكة الموازنة اقرت اللجنة قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية حتى 15 تموز مع تعديل وتسجيل خرق دستوري.

في نقاشات الموازنة عرض مفصل من الوزير علي حسن خليل لفذلكة من 40 صفحة وأسئلة من النواب عن الرؤية الاقتصادية الجمعيات والتوظيف ومكامن الهدر، وكنعان يشير الى تسجيل تحفظات مشددا على وجوب الأخذ بتوصيات لجنة المال والموازنة.

ولقطوعات الحسابات حساب آخر.

هذا ومن المتوقع أن تنطلق من الإثنين المقبل جلسات صباحية ومسائية، تكون الأولى للاستماع الى اجابات خليل على أسئلة النواب، ومن بعدها يبدأ مشوار مواد قانون الموازنة.

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