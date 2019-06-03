التيار والمستقبل: اتصال لم يتم... تواصل لن ينقطع

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بهذا الكلام، خرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالامس فصوب المسار معلنا التمسك بالتفاهمات القائمة ومتحدثا عن صغار متضررين" رح يضلوا يوقوقوا:"

فهل سقطت التسوية بين تياري الازرق والبرتقالي ؟ او اعيد تصويب الامور بعد اتصال اجراه رئيس الحكومة بالوزير باسيل بالامس طالبا التهدئة كما نقلت احدى الصحف؟ سؤالان شغلا طيلة هذا النهار الاوساط السياسية الى ان اتى الخبر اليقين نقلا عن اوساط الحريري التي نفت اي اتصال تم، موضحة ان الرجلين لم يتواصلا بعد منذ انتهاء نقاش الموازنة.

اما عن التسوية فيتفق الطرفان على انها اصيبت بشظايا التراشق والتوتر العالي السقف الذي ساد على الجبهتين ولكن ...

على خط التيار الوطني الحر، يقول نائبه ادي معلوف :"انا بفضل نقول تفاهم مش تسوية" ويتابع مطمئنا:

كلام معلوف هذا وكلام باسيل عن صغار متضررين ، يتقاطع مع ما كشفته مصادر مقربة جدا من الرئيس الحريري لل او تي في، "والتي اكدت ان ما حاول البعض ان يوحي به اخيرا بان الاختلاف بوجهات النظر بين المستقبل والتيا الوطني الحر يعني ان الامور ذاهبة للتصعيد غير صحيح، مشددة على ان اي اختلاف بوجهات النظر يعالج تحت سقف الحوار".

وراحت المصادر المقربة من الحريري ابعد من ذلك بالقول :" هناك جهات تريد انهاء التسوية بين التيار والمستقبل تقوم بتصرفات خدمة لهذا الهدف،

انما الحريري،ودائما بحسب مصادره، متمسك بها ويعتبرها اساسا للاستقرار السياسي والبديل عنها يعني "مشكل سياسي كبير بالبلد"وهذا ما لا نريده، ضيف المصادر.

اما الاهم في ما كشفته مصادر رئيس الحكومة، لل او تي في فهو وصفها توضيحات باسيل بالامس عن كلامه بالبقاع بالمسؤولة، اما بالنسبة للحملات على المؤسسات الامنية فتعالج باطار المؤسسات ختمت المصادر.