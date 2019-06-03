living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قّدم أحَد عَشر وزيراً اليوم نموذجاً جديداً في العمل الحكومي

3
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بغضِّ النظر عن أي اختلاٍف واقٍع، أو تبايٍن ممكٍن، التواصُل بين اللبنانيين لم ينقطع يوماً، ولن ينقطع أبداً... والتفاهمات الداخلية العابرة لمساحة الوطن، بَمناطقه وطوائفه ومذاهبه كافًة، ضرورٌة لبنانية، وحاجٌة لكل المكونات، تماماً كاحترام الميثاق وتطبيق الدستور، والتزام القانون سقفاً للفصل في أي نزاع...

هذا هو المبدأ... أما التفاصيل فمتروكٌة للقوى السياسية، التي يتطّلع اللبنانيون إلى تضامنها، أقلَّه حول الأساسيات. وهل ِمن أساسٍي اليوم أكثر من الوضع الاقتصادي، ومأساة النزوح، وسائر متفرعاتِهما على مختلف المستويات؟

على كل حال، الموضوع الأول، كان عنوانُه اليوم الاجتماَع الأول للجنة المال والموازنة في ملف موازنة عام 2019، مع ما بات لّلجنة المذكورة من إرٍث برلماني، جَعل منها مصدَر اطمئناٍن للبنانيين، كلما ضاقت بهم ُسبل السياسة، فحاصرتهم مشاريُع التسويات...

أما الموضوع الثاني، فكّرر رئيُس الجمهورية العماد ميشال عون موقَف لبنان منه أمام رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، حيث جدد دعوة المجتمع الدولي الى تسهيل عملية عودة النازحين الى بلادهم...

وفي غضون ذلك، قّدم أحَد عَشر وزيراً اليوم نموذجاً جديداً في العمل الحكومي، حيث َعقدوا مؤتمراً صحافياً، عرضوا فيه أمام اللبنانيين ما حققوه خلال الأيام المئة الأولى من توّليهم وزاراِتهم، ملتزميَن مواصلَة العمل، ومتمّنين لو َيحذَو بعُض المنتقدين والمعرقلين حذَوهم، ليكوَن التنافس على الإنجاز لا الشتيمة، ومواجهة المشكلات لحلها لا الهرب إلى الأمام، على ما جرت العادة في لبنان، ليس فقط منذ الطائف، بل أيضاً منذ الاستقلال. 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout