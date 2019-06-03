فيديو مخيف وثّق مزحة انتهت بكارثة!

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وثّق مقطع فيديو جديد حادثة خطيرة، انفجرت فيها أسطوانة غاز، بينما كان رجل يحاول القيام بمزحة فيما يبدو، فانقلبت عليه.



ويظهر في الفيديو شخصان، يخبرهما المصور أنه بدأ التصوير، فيلقّم أحدهما أسطوانة الغاز بالشعلة، بينما يتحكم الآخر بمدى تدفق الغاز من خلال صنبور الأسطوانة. لكن المزحة انتهت نهاية مروعة بانفجار الأسطوانة بمن كان يمسكها، وسط "دهشة" أصحاب المزحة الثلاثة.



وأثار المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تباينت تعليقات بعض المشاهدين حول أسباب انفجار الأسطوانة.

المصدر : روسيا اليوم