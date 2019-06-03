البطريرك لحّام هنأ المسلمين بعيد الفطر السعيد

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هنأ البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك سابقاً ، في بيان اليوم المسلمين بعيد الفطر السعيد .

وجاء في البيان :

من القلب إلى قلوب ونفوس إخوتنا وشركائنا في الوطن، الأحباء المسلمين، في البلاد العربية وفي العالم. هذه التحية الأخوية في عيد الفطر السعيد الذي يختتم شهر صوم رمضان المبارك.

إنني كمسيحي أعتبر هذا العيد تتويج مسيرة روحية، مسيرة صوم وصلاة وزكاة وسجد وتلاوات عطرة من الآيات القرآنية وكأنه زوادة تقوى وفضيلة وتزلف إلى الله سبحانه وتعالى لسنة كاملة.

إنها لعمري قيم روحية مشتركة، هي دعائم راسخة تؤسس لعيشنا المشترك، لأجل بناء أوطاننا وحضاراتنا، لا سيّما حضارة المحبة لأن الله محبة والإنسان هو أيضاً محبة!

كل عام وأنتم بخير!