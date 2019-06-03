سليم عون: إذا اعتبر نفسه معنياً ومشمولا ساعتئذن يكون معذوراً

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بعد تغريدته، عاد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون ونشر تغريدته معلّقاً عليها بالقول: "سررت جداً بالذين علّقوا بالسوء على تغريدتي، فكشفوا عن أنفسهم بأنفسهم، لكن ليت كل واحد منهم حدّد لنا أين إعتبر نفسه مصاباً بكلامي؟ بالغباء، أم بالحقد، أم بالتعصب، أم بالفشل؟ الّا إذا إعتبر نفسه معنياً ومشمولاً بهم جميعاً، ساعتئذن يكون معذوراً."



وكان قد كتب "من حظنا ومن حظ الوزير جبران باسيل أيضاً وأيضاً أن غالبية أخصامنا وأخصامه من الأغبياء أو من الحاقدين معميّي القلوب أو من الطائفيين المتعصبين أو من الفاشلين الذين يبحثون لـ"رؤوسهم" عن مطرح".