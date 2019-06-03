ارسلان: لإقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء

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غرد النائب طلال ارسلان على حسابه على تويتر قائلا:"فليصار فورا الى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء... مبني على تطبيق النص الدستوري، يتم من خلاله وضع مهلة عشرة أيّام لرئيس الحكومة لتوقيع المراسيم الصادرة عن قرارات الحكومة مجتمعة وتعطي للوزير مهلة أسبوع أيضاً للتوقيع كما أعطى الدستور مهلة الخمسة عشرة يوما لرئيس الجمهورية".



اضاف:"هذا هو المنطق الدستوري لإدارة البلاد وليس المنطق العشائري والسلبطة على كل شيء على قاعدة الفاجر بياكل مال التاجر".



وتابع:"وكل من يرفض هذه المعادلة البسيطة لتصحيح الخلل المزمن والمتّبع منذ إقرار الطائف فهو يعرّض المؤسسات الى الإنهيار الكامل وبالتالي نسف كل القواعد التي قام عليها الدستور ... وبهذه الطريقة تكشف نوايا الجميع بدون استثناء".