الحاج - غبش... إعادة المحاكمة!

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تقدم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، بطعن امام محكمة التمييز العسكرية بالحكم الصادر بحق المقدم سوزان الحاج وايلي غبش، على ان تتم اعادة المحاكمة واعتبار الحكم الصادر كأنه لم يكن.



وطلب ادانة المقدم الحاج وبطلان الاسباب التخفيفية للمتهم غبش، وبالتالي وضعت محكمة التمييز يدها على الدعوى وتم ذلك بالتنسيق مع النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان.



وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أحال الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم سوزان الحاج، بعد أن كانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت الخميس الماضي، حكمها في قضية الحاج وغبش، حيث تم إبطال التعقبات بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف التعامل وادانتها وفق المادة ٣٩٩ عقوبات بجرم مخالفة التعليمات وحبسها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة.