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الحسن تسلمت من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مشروع تعديل قانون الجنسية.. كلودين عون روكز: نمثل المجتمع اللبناني بكامله

3
JUNE
2019
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استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز.

 

وقالت عون روكز في تصريح: "ان اللقاء مع الوزيرة الحسن يأتي من ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها الهيئة الوطنية لعدد من الوزراء من اجل تسليمهم مشروع خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي قدمناها الى رئيس الحكومة كي نعرض تفاصيلها للحكومة الجديدة التي لم تكن عند إعداد الخطة سابقا".

 

أضافت: "اللقاء تناول مواضيع عدة لا سيما مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية اللبنانية لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي بنقل جنسيتها لأولادها".

 

وتابعت: "كنا نتمنى على من لديه اقتراحات أو هواجس من هذا المشروع ان يتواصل مع الهيئة الوطنية لنشرح له تفاصيله وحيثياته ونناقش اقتراحاته بدلا من الاكتفاء بإطلاق ردود علنية سلبية، لاننا كهيئة وطنية لشؤون المرأة نمثل المجتمع اللبناني بكامله وليس طرفا سياسيا واحدا، وهدفنا هو انصاف المرأة وانصاف المجتمع من خلال المرأة".

 

وختمت روكز شاكرة الحسن على "كل التعاميم التي تصدرها لحماية البيئة، ان كان حماية الحيوانات او الطيور المهاجرة، فهذا يدل على ان هناك تطبيقا فعليا للقوانين الصادرة عن المجلس النيابي".

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