بعد 100 يوم... هذه انجازات وزراء "تكتل لبنان القوي" (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الوزارة ستطلق قريبا جدا خدمة تقديم الطلبات للسفارات اللبنانية بالخارج "اونلاين"، لافتا الى أن التجربة بدأت في سفارة واشنطن وستعمم مع كيفية الدخول وتقديم الطلبات بوقت قريب جدا، حيث ستشمل الطلبات تجديد جوازات السفر، تأشيرات الدخول وغيرها.





وأشار باسيل خلال مؤتمر صحافي لوزراء تكتل لبنان القوي حيث عرضوا ما حققوا من أهداف وخطط أعلنوا عنها ضمن مهلة الـ 100 يوم، الى أن مجلس الوزراء قرر أيضا تكليف وزارة الخارجية لإعداد مقترحا كاملا عن موضوع تأشيرة الدخول قوامه المعاملة بالمثل مع غير دول مع الاخذ بعين الاعتبار السياحة ووضع لبنان.





من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن الوزارة تابعت مبادرات رئيس الجمهورية وملف اكاديمية الحوار والتلاقي بات نافذا وأصبح لدى وزارة الخارجية.





أما وزير السياحة أفيديس كيدانيان، فقال: "كان من المفترض أن نسافر إلى الصين في شهر أيار ولكن الموازنة منعتنا من ذلك ولكن سنسافر في آب وسنلتقي مع القيمين على وزارة الثقافة المهتمة بموضوع السياحة في الصين"، مؤكداً أن الامور سالكة في موضوع الترويج السياحي ومسودة انشاء هيئة تنشيط السياحة باتت جاهزة وتم مناشقتها خلال اجتماع الاسبوع الماضي مع رؤساء النقابات السياحية.





كما أكد وزير المهجرين غسان عطالله أنه "تمّ ضبط الدوام وهيكلية العمل في وزارة المهجرين ورفعنا الغطاء عن 3 موظفين بسبب ملفات قديمة كما استغنينا عن طابق كامل في الوزارة".





وأعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش في سياق حديثه عن انجازات وزارته بعد مرور 100 يوم على بدء العمل عن اكتشاف مخالفات عدة بملف مولدات الكهرباء وأُحيل القسم الاكبر منها للقضاء، مشددا على ان الحملات مستمرة.





ولفت بطيش الى أنه في مجال حماية اليد العاملة "باشرنا بالتنسيق مع الاجهزة باقفال عدد من المحال المخالفة والحملة مستمرة ونتطلع للتعاون مع الوزارات المعنية"، مشيرا في ما يخص حماية الملكية الفكرية الى أنه تم أخيراً البدء باعتماد المكننة لارشفة حوالي 3 مليون و600 الف ورقة مستندات متراكمة منذ العام 2003.





أما وزيرة الطاقة ندى بستاني، فأعلنت أن مجلس الوزراء وافق على تحديث ورقة قطاع الكهرباء، وقالت: "بدأنا اعداد دفاتر شروط لمعامل الانتاج، كما أطلقنا العمل على تخفيض الهدر الفني وغير الفني عبر حملة تركيب العدادات الذكية وسلسلة اجراءات اخرى".





وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشارت الى أننا "انهينا مشروع قانون الطاقة المتجددة وارسلناه لمجلس الوزراء لإقراره كما انجزنا الخطة الوطنية للطاقة المتجددة لعام 2030.



وفي قطاع البترول، أعلنت أنه تم اطلاق دورة التراخيض الثانية لبلوكات جديدة وتم تحديد بالدورة الاولى موقع البئر الاستكشافي الاول بالبلوك رقم 4 ويبدأ الحفر قبل نهاية العام، كما تم ارسال لمجلس الوزراء مشروع قانون البر وبانتظار اقراره.





أما في قطاع المياه، فقالت وزير الطاقة: "نعمل على اطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية وبدأنا بخطوات تنفيذية وفتحنا ابواب التسوية للآبار الارتوازية المخالفة".



وقال وزير الدفاع الياس بو صعب: "أنجزنا المراسيم التطبيقية للغرفة العسكرية والمجلس التأديبي والمفتشية العامة والمديرية العامة للإدارة ومؤسسة الجيش والمجلس العسكري وهذه عملية اصلاحية كبيرة داخل وزارة الدفاع".





وأعلن بو صعب أنه "يتوجه آخر الشهر الحالي الى موسكو وبناء على ما حصل في مؤتمر روما هناك نيّة لمساعدتنا في تسليح الجيش تحديداً القوات البحرية والقوات الجوية".





وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنه بعد التشاور مع الكثير من القوى السياسية تم القيام بوضع خطة وطنية من أجل اعادة النازحين السوريين.





وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أننا "استطعنا من خلال استراتيجيتنا بأسواق التصدير التمكن من التوجه نحو أسواق أميركا اللاتينية، على صعيد الاتفاقات وتمكنا من الحصول على بعض النتائج من خلال زيارتنا الاخيرة على البرازيل وهي كانت أول دولة انطلقنا لها".





وقال وزير الاقتصاد منصور بطيش إننا "أنجزنا دراسة من أجل تحديد واقع انتاج الخبز والطحين في لبنان وتوافقنا مع وزارة الصناعة على فرض ضريبة على 20 سلعة تنافس السلع المحلية".





وأعلن وزير العدل ألبير سرحان أنه على الصعيد التنظيمي تم تأليف لجنة مشتركة لقصور العدل بين وزارة العدل والاشغال العامة وابرام مذكرة تعاون بين الوزارة ومركز ربط البحوث التقنية بالتنمية كما تم إنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين ومراجعاتهم.





أما على الصعيد القضائي، فأشار الى أن العمل كان منصبا على تفعيل عمل القضاء في مكافحة الفساد وبدأت ورشة التنقية الذاتية داخل القضاء وسنشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع.





وأعلن وزير البيئة فادي جريصاتي أن مجلس الوزراء وافق على ما تم اقتراحه من أجل تحديد مخطط توجيهي لقطاع المقالع والكسارات.