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بعد 100 يوم... هذه انجازات وزراء "تكتل لبنان القوي"

3
JUNE
2019
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أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن "وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية تابعت مبادرات رئيس الجمهورية ميشال عون"، وقال: "ملف اكاديمية الحوار والتلاقي بات نافذا وأصبح لدى وزارة الخارجية ونحن في طور تطويق العوائق أمام بنك اعادة الاعمار والتنمية العربي".

 

وأشار جريصاتي خلال مؤتمر وزراء "لبنان القوي"، أهداف وخطط ضمن المئة اليوم إلى أنه "وضعنا ملاحظات خطية على استراتيجية مكافحة الفساد بالاضافة الى وضع نصوص تشريعية".

 

وكشف وزير السياحة أفيديس كيدانيان أن "الامور سالكة في موضوع الترويج السياحي"، وأضاف: "مسودة انشاء هيئة تنشيط السياحة باتت جاهزة".

 

ولفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أنه "حضرنا دليل الجنسية اللبنانية وسنطلقه خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الاسبوع المقبل".

 

وأردف وزير المهجرين غسان عطالله أنه "تم ضبط الدوام وهيكلية العمل في الوزارة"، وقال: "رفعنا الغطاء عن 3 موظفين بسبب ملفات قديمة واستغنينا عن طابق كامل في الوزارة ووفرنا 100 مليون ليرة"، وتابع: "قدمنا قانون لمساعدة أبناء القرى المهجّرة".

 

وأعلن وزير الدفاع الياس بو صعب أنه "انجزنا المراسيم التطبيقية للغرفة العسكرية والمجلس التأديبي والمفتشية العامة والمديرية العامة للإدارة ومؤسسة الجيش والمجلس العسكري"، وأضاف: "هذه عملية اصلاحية كبيرة داخل وزارة الدفاع".

 

وعن ملف تسليح الجيش، أوضح بو صعب أنه "حضرت مؤتمرين واتوجه آخر الشهر الحالي الى موسكو وبناء على ما حصل في مؤتمر روما هناك نيّة لمساعدتنا في تسليح الجيش ولا سيما القوات البحرية والقوات الجوية".

 

ورأت وزيرة الطاقة ندى بستاني أن "في قطاع الكهرباء بدأنا بالعمل على تخفيض الهدر الفني وغير الفني"، وتابعت: "في قطاع البترول اطلقنا دورة التراخيص الثانية وانتهينا من تحضير ملف لبنان للانضمام الى مبادرة الشفافية".

 

أما وزير الدولة لشؤون المهجرين صالح الغريب، فقال: "لا زلنا قيد التشاور والنقاش مع الأفرقاء السياسيين في موضوع آلية العودة"، وأضاف: "لن أدخل بتفاصيل الخطة واتمنى تعاون الجميع".

 

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أنه "دفعنا في مناقشات الموازنة باتجاه ربط السياسات النقدية بالسياسات الاقتصادية".

 

وأكد بطيش أنه "أنجزنا دراسة من أجل تحديد واقع انتاج الخبز والطحين في لبنان وتوافقنا مع وزارة الصناعة على فرض ضريبة على 20 سلعة تنافس السلع المحلية".

 

وأشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى أنه "في البرازيل استطعنا ان نعيّن لبنان عضوا مراقبا في الاتحاد الوطني لغرف الاقتصاد والصناعة والسياحة"، وتابع: "بدأنا تفاوضا مع جهات برازيلية لاعفاء منتجات لبنانية من رسوم الجمارك".

 

ولفت وزير العدل ألبرت سرحان إلى أنه "تم تأليف هيئة استشارية لمعاونة الوزير وتأليف لجنة مشتركة لقصور العدل بين وزارة العدل والاشغال العامة وابرام مذكرة تعاون بين الوزارة ومركز ربط البحوث التقنية بالتنمية".

 

وأعلن وزير البيئة فادي جريصاتي أن "مجلس الوزراء وافق على ما اقترحناه من أجل تحديد مخطط توجيهي لقطاع المقالع والكسارات".

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