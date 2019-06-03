فادي جريصاتي: الشعب اللبناني واع بيئيا ومتعطش لتغيير الصورة البيئية السيئة

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اعتبر وزير البيئة فادي جريصاتي في مؤتمر صحفي له للاعلان عن الحملة الوطنية لتنطيف الشاطئ أن "أي حل يبدأ بالاعتراف بالمشكلة والحملة نجحت كثيرا في مراحلها الاولى وهي الجزء الاعلامي حيث راينا تفاعلا كبيرا من قبل الشعب اللبناني والشركات اللبنانية والمؤسسات اللبنانية أيضا".



ولفت إلى "أنني أشكر كل من تفاعل معنا في الحملة وهذا الامر يدل على أن الشعب اللبناني واع بيئيا ومتعطش لتغيير الصورة البيئية السيئة"، مشيراً إلى "أننا سنوصل رسالة قوية للجميع وهي أننا واعيين للاثر البيئي على اقتصادنا والشاطئ اللبناني هو سياحة والسياحة اقتصاد وفرص عمل للشباب".