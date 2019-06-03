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الرئيس عون: ندعو الاتحاد الاوروبي لدعم انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في الامم المتحدة

3
JUNE
2019
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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم من الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في شهر ايار 2018 للمرة الاولى، يؤكد الحرص على مشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانية ويعزز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. واكد الرئيس عون على ان مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي يبدأ عمله يوم الجمعة المقبل، بات محطة سنوية يلتقي فيها اللبنانيون المقيمون مع اخوتهم في دنيا الانتشار للتأكيد على ان لبنان، الوطن الصغير بمساحته الجغرافية، كبير في حضوره ودوره في محيطه والعالم.


كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من غرفة التجارة اللبنانية -الاسترالية برئاسة السيد فادي الزوقي وبحضور القائمة بأعمال السفارة الاسترالية في لبنان السيدة فانيسا لاي، حيث اعتبر رئيس الجمهورية ان العلاقات اللبنانية- الاسترالية عميقة وتزداد تجذرا من خلال الدور الذي يلعبه اللبنانيون في استراليا والمتحدرون من اصل لبناني لاسيما اولئك الذين يشغلون مناصب حكومية ونيابية اوفي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية. واكد الرئيس عون على العمل من اجل تطوير هذه العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان واستراليا، على رغم بعد المسافات. واستذكر الرئيس عون محطات زيارته الى استراليا في العام 1998 والحفاوة التي لقيها من الشعب والمسؤولين فيها، مكررا دعوته للبنانيين في استراليا بان يكونوا اوفياء للبلد الذي استقبلهم وان يستمروا على تواصل مع وطنهم الام.


وكانت القائمة باعمال السفارة الاسترالية استهلت اللقاء بشكر الرئيس عون على حرصه على تمتين العلاقات اللبنانية- الاسترالية وتطويرها في المجالات كافة، متمنية ان يزور استراليا مجددا ويلتقي المسؤولين الاستراليين واللبنانيين المنتشرين فيها. كما تحدث السيد فادي الزوقي عارضا لابرز النشاطات التي تقوم بها غرفة التجارة اللبنانية- الاسترالية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لاسيما لجهة تنظيم زيارات لوفود تجارية تمثل نحو 600 شركة استرالية مهتمة بالاستثمار في لبنان وتعزيز التعاون التجاري مع رجال اعمال لبنانيين.
الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات ديبلوماسية وسياسية وانمائية.


السفيرة كريستينا لاسن
ديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن وعرض معها في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاوضاع العامة في البلاد والعلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجالين السياسي والاقتصادي، اضافة الى التعاون القائم على صعيد تمويل عدد من المشاريع الانمائية في لبنان. وتطرق البحث الى اقرار مشروع موازنة 2019 واحالته على مجلس النواب، وتوصيات مؤتمر " سيدر". كما تناول البحث ملف النازحين السوريين حيث جدد الرئيس عون التأكيد على موقف لبنان الذي يدعو المجتمع الدولي الى تسهيل عملية عودة النازحين الى بلادهم.


واشار الرئيس عون الى ان لبنان يتابع اتصالاته لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، داعيا الاتحاد الاوروبي الى دعم المبادرة اللبنانية لدى طرحها في الامم المتحدة في شهر ايلول المقبل.


السفير فادي الزين
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان في غينيا- كوناكري السفير فادي الزين، وعرض معه العلاقات بين لبنان وغينيا، واوضاع الجالية اللبنانية ودورها في المساهمة في الاقتصاد الغيني، اضافة الى تواصلها مع الوطن الام.


النائبان نعمت افرام وروجيه عازار
سياسيا، عرض الرئيس عون الاوضاع العامة مع النائبين نعمت افرام وروجيه عازار اللذين شكرا رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه للمشاريع الانمائية التي تنفذ في كسروان، كما طالبا بالاسراع في انجاز محطات الصرف الصحي والطرق، وخصوصا الاوتوستراد ومرفأ جونيه، اضافة الى مشاريع انمائية اخرى في القرى الكسروانية الجبلية، وطالبا بوضع قانون انشاء محافظة كسروان – جبيل موضع التنفيذ وانشاء الادارات والمصالح التابعة لها كما تعيين محافظ.


النائب السابق امل ابو زيد
وفي الاطار السياسي ايضا، اجرى الرئيس عون جولة افق مع النائب السابق امل ابو زيد تناولت الاوضاع العامة، اضافة الى عدد من الشؤون المتصلة بالعلاقات اللبنانية- الروسية.


تهنئة بعيد الفطر
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رؤساء الدول العربية والاسلامية والامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي مهنئا بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لهم ولشعوبهم الخير والتقدم والاستقرار.

 

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