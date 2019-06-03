توقيف مروج مخدرات في الحدث

A + A -

في إطار دورها في حماية الأمن الإجتماعيّ وخصوصاً مكافحة آفة المخدّرات، تمكّنت دورية من المديريّة العامّة لأمن الدّولة من توقيف المروّج (ع.ش.) لبنانيّ الجنسيّة، بالقرب من أحد الأندية الريّاضيّة في منطقة الحدت - بعبدا، وضبطت بحوزته كميّات كبيرة من المخدّرات معدّة للتوزيع (ترامادول، كوكايين، باز، حشيش، ...)، كما تبيّن وجود خلاصات حكم ومذكّرات توقيف بحقه بجرائم أسلحة ومخدّرات.

تمّ تسليم الموقوف والمضبوطات لجانب النيابة العامّة الإستئنافيّة في جبل لبنان بناءً لإشارتها بواسطة مكتب مكافحة المخدّرات المركزي.