إحتمال إطلاق نزار زكا سريعا من معتقله من ايران

A + A -

تناقلت وسائل اعلام إيرانية قبل ظهر اليوم خبرا عن إحتمال إطلاق نزار زكا سريعا من معتقله.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني القريب من الحرس الثوري، أن نزار زكا سيُطلق سريعا من معتقله. ولفت الى ان إطلاق نزار سيتم إستجابة الى طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي سبق ان دعا السلطات الإيرانية الى الإفراج عنه.



وقال الموقع إن طلب الرئيس عون تمت مقاربته بشكل إيجابي نظرا الى دوره المؤثر، ومن المرجح ان يتم تنفيذ قرار الإفراج عن نزار سريعا وفي أي وقت.

وكالة مهر



وجاء في خبر وكالة مهر الايرانية: كشفت مصادر مطلعة إن السلطات الايرانية تدرس إطلاق سراح نزار زكا لبناني الجنسية بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون.



وذكرت المصادر المطلعة إن السلطات الايرانية تدرس إطلاق سراح نزار بناءً على طلب الرئيس عون.



ووفقاً للمصادر فإن طلب الرئيس عون بإطلاق سراح زكا، درس بشكل إيجابي في إيران نظراً لمواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة، ومن الممكن أن يطلق سراحه قريبا.



وكذلك نقل الخبر نفسه كل من موقع نور نيوز ووكالة ايلنا، وغيرهما من وسائل الاعلام الإيرانية.