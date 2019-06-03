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الدكتور فريد الخازن: النازحون السوريون مواطنو دولة قائمة

3
JUNE
2019
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النهار  - للنزوح السوري في لبنان أوجه عدة، ثلاثة في الحد الأدنى. فبالنسبة الى المجتمع الدولي، أولا، المقاربة الأسهل والأقل كلفة هي إبقاء النازحين حيث هم، الى حين إيجاد الحل للنزاع السوري. الوكالة الأممية التي تُعنى بشؤون اللاجئين (UNHCR) تعتمد هذه المقاربة وغايتها، بحسب شرعتها، إيجاد الحلول الدائمة (permanent) للاجئين، ومنها السعي الى إدماجهم في المجتمعات المضيفة، أي، بكلام آخر، "توطينهم" في حال استحالة العودة أو صعوبتها.
 
أما في الممارسة، فغالباً ما يكون الاستقواء على الجهة التي لا تمتلك أدوات الضغط أو الممانعة بالقدر الكافي. الحالة الأكثر وضوحاً ودلالة في هذا المجال تخصّ اللاجئين الفلسطينيين، حيث الحلول المطروحة تأتي دائماً على حساب الفلسطينيين والدول المضيفة أو أي دولة أخرى، باستثناء إسرائيل. فبدل الضغط على إسرائيل، المسبّب المباشر للمأساة التي حلّت بالفلسطينيين منذ 1948، يتمّ الاستقواء على دول أخرى.
وجه ثانٍ يرتبط بالموقف اللبناني، وإن ثَبُت في الآونة الأخيرة مع المواقف التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل، وذلك على رغم الأصوات المعارضة أو المشككة والتي تتماهى مع الموقف الدولي، ما يعطي الجهات الدولية سبباً إضافياً للتنصّل من المسؤولية ولإيجاد الذرائع تماشياً مع سياسة الأمر الواقع.
 
جانب آخر يمكن وصفه بالمقاربة الواقعية. هنا تبرز خصوصية الحالة اللبنانية بالمقارنة مع حالات النزوح الأخرى. فبالإضافة الى استقبال النسبة الكبرى من النازحين من عدد السكان في لبنان، بالمقارنة مع تركيا والأردن، استطاعت أنقرة أن تنال ما تريد في مسألة النزوح من الاتحاد الأوروبي بوسائل الضغط والإقناع. أما في الأردن، فالتداخل ليس قائماً بين عمان ودمشق، مثلما هي حال العلاقات اللبنانية-السورية. فلا عمال سوريين في الأردن، كما في لبنان، والدولة قرارها واحد في إدارة ملف النزوح.
 
الواقع أن لكل حالة نزوح خصوصية، إن لجهة أسبابها أو تداعياتها على النازحين والمجتمعات المضيفة. النزوح السوري في لبنان ليس هجرة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، ولا هو مشابه في أسبابه التاريخية والسياسية للّجوء الفلسطيني، على سبيل المثال لا الحصر. ففي حين أن النزوح السوري حصل بسبب الحرب، فإن النازحين جاؤوا الى لبنان بأعداد كبيرة لأسباب غير مرتبطة حصراً بظروف الحرب: من مناطق لم تشهد مواجهات عسكرية أو هي بعيدة عن الحدود مع لبنان، أو لأن أفراداً انضمّوا الى مواطنين سوريين يعملون في لبنان. إذاً نحن أمام حالات متعددة أو فئات مختلفة من النازحين، والمطلوب التمييز بين حالات النزوح تسهيلاً للعودة.
 
إلّا أن الخصوصية الأبرز تكمن في أن النازحين يحملون الجنسية السورية، خلافاً للاجئين الفلسطينيين الذين هم بلا جنسية، ولا يمكن أن يعودوا الى دولة غير قائمة منذ أن تحولوا لاجئين على أرضهم وفي بلدان أخرى منذ نكبة 1948 ولاحقاً بعد حرب 1967. لذلك فإن المقارنة بين النزوح السوري واللجوء الفلسطيني لا تصحّ، بل هي خارجة عن الموضوع، ولا يمكن أي جهة أن تمنع عودة النازحين السوريين الى دولة قائمة .
 
أما ربط العودة بإيجاد الحل للنزاع السوري فهو بمثابة رمي الكرة في ملعب المجهول. وإذا سلّمنا جدلاً بأن عودة النازحين هي جزء من الحل المتكامل، فكل جوانب الأزمة مطروحة في مساري جنيف واستانة وسواهما باستثناء النزوح. وهنا تكمن أهمية المبادرة الروسية التي أعيد التأكيد عليها خلال زيارة الرئيس العماد ميشال عون لموسكو، خصوصاً ان لدمشق دوراً ومسؤولية في تسهيل العودة. وفي سوريا الآن مناطق مستقرة وبين النازحين كثر ممن لم ينخرطوا في النزاع في كل جوانبه. فإذا صدقت النيات، فلا بد من إتخاذ الإجراءات الملائمة من الجهات المعنية في لبنان وسوريا والمنظمات الدولية وداعميها. هكذا يفتح باب العودة الآمنة ، حفاظاً على حقوق النازحين وكرامتهم.
 
تبقى الإشارة الى ما يتمّ تداوله في السرّ والعلن عن مقايضة العودة بمطالبات معينة، سياسية أو سواها. فإذا صحّ هذا الأمر، تتبدّل المعادلة في خلفياتها وغاياتها، فتصبح غير مرتبطة حصراً بالاعتبارات الإنسانية. فتجاه من يسعى الى استعمال النزوح أداة ضغط لأي سبب كان ومن أي جهة أتى، يكون لبنان واقعياً الجهة الوحيدة المتمسكة، قولاً وفعلاً، بحق عودة النازحين الى ديارهم.
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