انماء طرابلس هنأت بالفطر: لتغليب الخطاب الهادئ والابتعاد عن التشنجات

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هنأت جمعية إنماء طرابلس والميناء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي طرابلس والشمال مالك الشعار والمسلمين عموما، بحلول عيد الفطر السعيد، متمنية ان "يعيده الله على اللبنانيين بالخير واليمن والبركة والازدهار والاستقرار على الصعد كافة".

وأملت ان "يحمي الله لبنان وشعبه لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، وان يعي المسؤولون خطورة هذا الوضع وإبعاد المصالح الشخصية الضيقة عن المصلحة الوطنية العليا".

ودعت الافرقاء كافة الى "الالتفات الى الوضع المعيشي الصعب للمواطن والعمل على انقاذ البلاد من الازمات الاقتصادية الصعبة".

كما دعت "لوقف الخطابات المتشنجة التي يمكن ان تودي بالوطن والمواطن الى الهلاك، وتغليب الخطاب الهادئ والابتعاد عن التشنجات التي سترتد حتما على الشارع".

واكدت ان "لا خلاص للبنان واللبنانيين الا بلغة الحوار والتفاهم للوصول الى حلول قبل فوات الاوان والوقوف صفا واحدا في وجه الازمات التي نتخبط بها".