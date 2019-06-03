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عرب نت ومسؤولون حكوميون يتعاونون لبناء دولة الإبتكار

3
JUNE
2019
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تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ، العماد ميشال عون، وبالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، تنطلق الدورة العاشرة لمؤتمر عرب نت بيروت الأسبوع المقبل يومي 12 و13 حزيران/يونيو 2019 في Seaside Arena، والتي ستجمع أكثر من 3000 مشارك من لبنان ومن مختلف دول العالم بين مدراء تنفيذيين ورواد أعمال ومطورين ومصممين وعاملين في المجالات الإبداعية الرقمية، إلى جانب المستثمرين وأصحاب رأس المال المغامر ومؤسسي ومدراء كبرى الشركات الفاعلة في قطاع الانترنت والموبايل والخبراء في مجال التواصل الاجتماعي وغيرهم. كما سيجمع المؤتمر أكثر من 250 خبيراً ومتحدثاً حول العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الأعمال الرقمية.
 
تفتتح فعالية المؤتمر بجلسة خاصة بعنوان "بناء دولة الابتكار" وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 12 حزيران/يونيو، والتي تقام بالتعاون مع مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد سعدالدين الحريري حيث تستضيف صانعي القرار في الحكومة اللبنانية لمناقشة رؤية الحكومة واستراتيجيتها للرقمنة، و زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية الاقتصاد ، وخلق بيئة مواتية للشركات الناشئة الرقمية.
 
 إن جلسة "بناء دولة الابتكار" تشمل سلسلة من المناقشات على المستوى الوزاري و التي يشارك فيها السيد غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء؛ السيد محمد شقير، وزير الاتصالات؛ السيدة ريا الحسن، وزيرة الداخلية والبلديات؛  السيدة مي شدياق، وزيرة الدولة للتنمية الإدارية؛ السيد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي؛ والسيد ساروج جها، المدير الإقليمي للمشرق في البنك الدولي. كما سيتحدث السيد عادل أفيوني، وزير الدولة لشئون الاستثمار والتكنولوجيا، في ختام الحدث يوم 13 حزيران/يونيو.
 
سيناقش مؤتمر عرب نت بيروت كيفية إعادة فرص التكنولوجيا إلى لبنان بواسطة المغتربين. بإستضافة بعضًا من أكثر المغتربين اللبنانيين إلهامًا للحديث عن رحلتهم للعمل في الخارج، مع تسليط الضوء على مزايا لبنان والفرص المتاحة باعتباره مركز تقني إقليمي، بالإضافة إلى تقديم نصائحهم لأصحاب المواهب من الحضور حول كيفية بناء مهاراتهم لتنمو وتزدهر. ويتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين للإستماع لعدد من كبار رواد الأعمال اللبنانيين المغتربين من حول العالم مثل: سرجون سكاف، الشريك المؤسس و CTO ،Bossa Nova Robotics؛ خليل صحناوي، المؤسس المشارك والشريك الإداري، كريبتون سيكيوريتي؛ منير ذوق، المدير السابق للتكنولوجيا والابتكار في اللجنة الأولمبية الأمريكية؛ العضو المنتدب في N3XT Sports، وليد سوسو، رئيس قسم وسائط الاستشعار الملبوسة.
 
يتزامن مؤتمر عرب نت بيروت لهذا العام، المؤتمر الرقمي الأكثر نفوذا في المنطقة، مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقته في لبنان، وسيجمع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من لبنان والخارج، بالإضافة إلى كبريات الشركات اللبنانية. يتضمن هذا الحدث الهام مناقشات وجلسات للخبراء حول عدد من المواضيع من خلال ثلاثة مسارات هي: "Launchpad" الذي يركز على أحدث الاتجاهات في الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال؛  "Ad/Edge" والذي يناقش الوسائط الرقمية وتكنولوجيا الإعلان والمحتوى في التسويق؛ "Finverse" الذي يتعمق في تقنية الخدمات المصرفية الرقمية.
 
يعد هذا الحدث المنصة الرائدة الأهم لأصحاب المهارات لتقديم أفكارهم وشركاتهم الناشئة وابتكاراتهم وتسويق مواهبهم من خلال مسابقات عرب نت منذ عشرة أعوام وهي: Ideathon و Startup Battle و Innovation Avenue و Creative Combat.
 
بالاضافة إلى معرض الشركات الناشئة، الذي سيجمع 100 شركة ناشئة من لبنان وخارجه لعرض منتجاتهم والتواصل مع خبراء الصناعة وأكثر من 100 من المستثمرين الإقليميين.
 
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا من خلال الرابط التالي: https://www.arabnet.me/english/conference/beirut
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