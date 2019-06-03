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عناوين الصحف ليوم الاثنين 3 حزيران 2019

3
JUNE
2019
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الأخبار
الامتحانات الرسمية: شبهات حول سريّة المسابقات
المستقبل ــ التيار: تعيينات أم توازنات جديدة؟
قبرص و«إسرائيل»: تدريبات مشتركة على الاعتداء على لبنان!
وثائق سنودن السرية: وكالة الأمن القومي الأميركية ساعدت العدو في حرب تموز

البناء
قلق خليجي من تبدّل لهجة ترامب مع إيران وكلام بومبيو عن الإستعداد لمفاوضات دون شروط
سجال التيارين الأزرق والبرتقالي يتصاعد... ويحجب الردود على نصرالله
اليوم تفتتح «المال والموازنة» النقاشات النيابية... وبعد العيد يبدأ الجدّ

الجمهورية
لبنان ساحة إشتباكات مفتوحة
القطاع العام وفوائد الدين 78 في المئة من الموازنة
تسويات تبغي الربح
التلويح بالحرب شيء والذهاب اليها شيء آخر

الديار
الموازنة وصلت الى لجـنة المال والـ 16 مليار د. أ. في دهـالـيز التسوية
الضغط الدولي يُشكّك في أرقام الموازنة والأنظار تتجه الى الأملاك البحريّة

L'Orient-Le Jour
Le CPL et le Futur tentent de calmer le jeu

The Daily Star
FPM-Future tensions put presidency deal in peril

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