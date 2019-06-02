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في العلن كلام على حافة الصدام وفوهة الخصام بين واشنطن وطهران وفي القمم رسائل عربية وخليجية بالبريد الايراني الى واشنطن بالا تتركينا في بحر ايران الهائج وفي الكواليس تحركات ووساطات سويسرية ويابانية بمباركة اميركية لبث الحرارة في الخطوط المقطوعة بين الامبراطورية التي حكمت العالم القديم لمئات السنين وبين الامبراطورية التي تريد حكم العالم الجديد الى ابد الابدين .

وزير الخارجية السويسري يتحدث عن دور بلاده في التقريب بين البلدين ورئيس الوزراء الياباني يطير الى طهران للقاء السيد الخامنئي في زيارة غير مسبوقة لمسؤول ياباني شكلا ومضمونا ومايك بومبيو الخليفة المفترض لسايروس فانس وجون فوستر دالاس وهنري كيسنجر وجورج شولتز وجيمس بايكر لم يتوصل حتى الساعة لفرض معادلة ترامب الجديدة : صفقة القرن مقابل الاتفاق النووي والباقي اكسسوار وحرف انظار . تقبل ايران بصفقة القرن فيعيد ترامب الاتفاق النووي الى الوجود . الا نا ما حصل ويحصل في اسرائيل خلط الاوراق وقلب التوقعات وبدّل في مسار التطورات . نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة رغم فوزه بالانتخابات . ستكون هناك انتخابات للمرة الثانية هذا العام في اسرائيل ما يعني ان صفقة القرن تم ترحيلها الى الخريف وما بعد الخريف ربما هذا اذا بقي نتنياهو الذي يكافح للبقاء في الحكم بدلا من ان يناضل لاحقا للخروج من السجن الذي ينتظره بتهم الفساد وصرف النفوذ واساءة استخدام اموال الدولة .

هذا التطور الاسرائيلي خطف اضواء المواجهة الاميركية - الايرانية وخفف من ضوضاء القمم العربية وايران تتنفس الصعداء وترامب غاضب لان نتنياهو لم يستفد من الوزنات والخدمات والهبات التي اعطيت اليه في القدس والجولان وصفقة القرن لذا يعود ترامب الى المربع الاول في العلاقة مع ايران : تارة معاداة وتارة مراعاة بشرط ان توقف تدخلها في سوريا وتوقف تمويلها لحزب الله وهذا يعني باللغة الاميركية الفجة والواقعية ان الحفاظ على مصالح اسرائيل فوق كل اعتبار عربي او خليجي مهما تعددت القمم واستٌنفرت الهمم . وفي قراءة السيد نصرالله الاخيرة ومواقفه الواضحة في المشهد العربي والاقليمي خط بياني استدلالي لا تخطئه عين اعشي لما ستكون عليه الاوهام في قابل الايام .

وفي الداخل رمايات تصحيحية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لابعاد الارضية المشتركة مع الشركاء بمنأى عن النيران الصديقة...