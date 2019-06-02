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المرأة اللبنانية بين الحق الدستوري وخطر التوطين! (د. علا بطرس)

2
JUNE
2019
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عندما تُدرس الحقبات التاريخية من الاغريق فالرومان الى القرون الوسطى وعصر النهضة، تظهر مؤشرات الحضارة جلية في درجة المساواة النسبية المؤمنة بين الجنسين التي وصلت اليها البشرية والتي تبدأ من النظرة الى المرأة كإنسان حر ينعم بحرية الرأي والتعبير والتملك والعمل والتجنس وتبوء مراكز القرار...
أما في لبنان وإن نصت مقدمة الدستور على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل الا ان بعض القوانين ما زال قاصراً عن ذلك، لأن المجتمع ما زال يعيش في ذهنية القرون الوسطى من التمييز والفوقية. صحيح أن المرأة اللبنانية تدفع الثمن لكن الضريبة الاكبر من التخلف يتحملها المجتمع الذي ما زال معززاً بالتربية الذكورية السلطوية، الا ان الأوان قد حان ان نتقدم اسوة بدول عربية باتت تسبقنا اشواطاً بعدما توصلت الى خلاصة اقتصادية مفادها ان التنمية مدخلها تمكين المرأة وتعزيز دورها في الانتاج القومي... والمجتمع.
ولذلك يجب ان ننتهي من الاجحاف الذي يطال المرأة في حقوقها الدستورية البديهية. فهي مواطنة لها حقوق ومنها اعطاء الجنسية لأولادها ان تزوجت بأجنبي وايصالها الى مراكز القرار على كافة المستويات وعدم تزويج القاصرات وغيرها وغيرها... أما عن ربط رفض اعطاء الجنسية للمرأة تخوفاً من التوطين الذي هو مبدأ دستوري ايضاً يوجب بدرس الحالات بدقة. فالارقام توضح الحقائق وتبدد الهواجس وتحمي الحقوق بشكل يزاوج بين الحق الدستوري وبين مقتضيات الامن القومي ان وجدت خطورة جدية.
إن مبدأ العدالة يجب ان يسود في النهاية وحسناً فعلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بوضع استراتيجية متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين على كافة المستويات بفعل التزام لبنان الدولي بذلك كي يلحق بالتطور الانساني الذي تسير البشرية نحوه.
ختاماً، ان الجنسية في كل دول العالم مرتبطة بشروط لكن لكلا الجنسين سواء عبر الاقامة لفترة معينة في البلد المعني او ان يكون قد مضى على عقد الزواج سنوات معينة وغيرها دون ان يعني ذلك المس بالحق الاساس لا بالمواطنين او الدولة.

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