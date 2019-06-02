الوزير باسيل: سيبقى التيار جامعا لكل اللبنانيين و لا نحجل من أننا نريد أن نخلخل منظومة الفساد في البلد

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الوزير باسيل من الشياح:

- نأمل أن يضع كل اللبنانيين مصلحة لبنان فوق كل الإعتبارات لنعمر كلنا البلد

- الشياح منطقة تعرف جيدا معنى الوفى وهناك رمزية كبيرة لوجودنا في الشياح

- هذه المنطقة صمدة ونحن صامدين بنفس الموقف وما زلنا ندفع الثمن

- الاغتيال والقتل المعنوي أبشع من الاغتيال الحقيقي وسنكون مختلفين عن الجميع في موضوع بناء الدولة

- بناء الدولة يتطلب التضحية وكسر للزات

- التفاهم بسيط ويقوم على الإعتراف بالآخر وبشرعيته التمثيلية

- القرار يجب أن يكون في بعبدا كما في كل المؤسسات الدستورية والبعض منزعج من هذا الأمر

- التفاهم الحقيقي هو عندما نريد أن يكون شريكنا قوي وهذا حقيقة التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

- لا نحجل من أننا نريد أن نخلخل منظومة الفساد في البلد

- لا عطاء لأحد ولا حماية لأحد

- الأيام ستظهر أن التيار ومن فوقه رئيس الجمهورية لا يغطي ولا يحمي الفساد

- لا اخجل ولا يوم أن أقول أني ادافع عن حقوق المسيحيين عندما يمس بها

- لا يريديون أن يفاهموا أن التيار يمثل كل لبنان

- العماد عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها ومخطأ من يعتقد أن اللبد يمشي وفقا لمارونية سياسية، سنية سياسية أو شيعية سياسية

- ما هي هذه الصدفة انه في الاسبوع نفسه الذي نظمنا فيه عددا كبيرا من الافطارات الرمضانية ان يكونوا انزعجوا لوجود اكثر من ٤٠٠٠ منتسب للتيار من المسلمين فيما هم يريدونه تيارا مسيحيا فقط

- نحن لا نخجل من الدفاع عن حقوق المسيحيين عندما تمس لكننا نقول ايضا ان المسلمين في التيار يدافعون عنها قبل المسيحيين وكذلك المسيحيون يدافعون عن حقوق المسلمين اذا مسها احد

- ما جرى ليس بسبب كلام قلته بل على كلام افتراضي بل اخترعوا جملا وبدأوا بالرد عليها، منها عن السنية السياسية واساتذة الجامعة اللبنانية واقالة مدير عام الامن الداخلي وكل ما يهاجمونه غير موجود

- ما جرى ليس بسبب كلام قلته بل على كلام افتراضي بل اخترعوا جملا وبدأوا بالرد عليها، منها عن السنية السياسية واساتذة الجامعة اللبنانية واقالة مدير عام الامن الداخلي وكل ما يهاجمونه غير موجود

- نحن ابناء الميثاقية

- نحنا نتحدث بالميثاقية ونجاهر بها ونفتخر بها وحققنا بها شراكة واستعدنا حقوقا وفي اللقاء مع الشخصيات ااسنية في البقاع الغربي هذا ما قلناه بأننا دائما في موقع الدفاع عن حقوق الناس بغض النظر عن الطائفة وهذا ما فعلناه في حرب تموز وبعد استشهاد الرئيس الحريري

- مدير عام قوى الأمن الداخلي لا يحق له أن يكون أعلى من رئيس الحكومة وأن يمضي رخص دون حسيب أو رقيب

- لا تحدد يهددنا وهذا الأسلوب لا يسير به التيار

- التيار يواجه "عصفورية" و لا ليس هناك اي شيء ليبتزونا به

- انا لم اتحدث يوما عن اقالة المدير العام لقوى الامن الداخلي لكن لا احد يحاول اخافتنا واخضاعنا حتى لا نتحدث عن اخطاء فهناك في الدولة من هو اعلى من رئيس الحكومة فيعطي رخصا وما الى ذلك ويفتعلون دائما مشكلات استباقية لأهدتف اخرى

- كلما تسمعون هذه الهجومات علينا عليكم ان ترتاحوا فنحن بألف خير وهناك امامنا "عصفورية" جنت ولا يمكنهم ان يبتزونا بشيء وسنقوم بمشكل مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد وكلما تكاثروا سنكون اكثر وكلما صاروا اقوياء سنكون اقوى

- من يريد ان يكلمنا بالطائفية فليلاقينا الى الدولة المدنية وخيارنا ملاقاة جميع اللبنانيين من الشياح حيث قمنا بالتفاهم الوطني الكبير الى تفاهمات مع جميع اللبنانيين

- سيبقى التيار جامعا لكل اللبنانيين ونحن من مدرسة العماد عون لن نكرر خطأ غيرنا من المارونية السياسية الى التعامل مع الخارج الى السير بالفساد