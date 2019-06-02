بالصور و الفيديو - نقل المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا من تنظيم مؤسسة منى بسترس

A + A -

نظمت مؤسسة منى بسترس نشاطها السنوي الذي كان هذا العام بعنوان

" مدريد في بيروت" والتي نقلت في خلاله المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول مباشرة، في مرفأ بيروت برعاية النائبين نقولا صحناوي وسامي فتفت.

النائب صحناوي شرح ان هذا النشاط يهدف لجمع الناس في المرفأ ليتعرفوا عليه ولانه يشكل مساحة جميلة من الايجابي ان يعرف الناس عنها اكثر وخصوصاً انه يقع في مدينة بيروت واضاف ان هذا النشاط هو مقدمة لمشروع يعمل عليه لانشاء مدينة رياضية في المدور تجمع ابناء بيروت خصوصاً ولبنان عموماً من خلال نشاطات رياضية متعددة.

اما النائب سامي فتفت فاعتبر ان الرياضة تجمع الناس وهذا النشاط ايجابي لانه ينقل من منطقة المرفأ حيث يتاح للبنانيين التعرف اليها اكثر.

وفي خلال هذا النشاط اطلق النائبان صحناوي وفتفت مبادرة تسعى لتشجيع الشباب للتعرف الى المناطق اللبنانية من خلال دورات رياضية سينظمانها تباعاً بعنوان #نقصر_ المسافات.

كذلك تم توزيع هدايا قيمة لكل من شارك في المسابقة التي اطلقت خلال الحدث كما استطاع الناس الاستمتاع ببعض النشاطات والالعاب وحتى المأكولات التي كانت موجودة في ساحة المرفأ.