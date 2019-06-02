المطران بولس مطر احتفل بقداس اليوم العالمي ال٥٣ لوسائل التواصل الإجتماعي‎

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إحتفل رئيس أساقفة بيروت رئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران بولس مطر بالقدَّاس الإلهي في مناسبة اليوم العالميِّ الثَّالثِ والخمسينَ

لوسائل الاتِّصال الاجتماعيِّ، قبل ظهر اليوم، في كنيسة القلب الأقدس في بدارو، يحيط به مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم وكاهن الرعيّة المونسنيور أنطوان سيف والشمّاس جورج عازار. وشارك في القداس إلى أعضاء اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، الأستاذ أندريه قصّاص ممثلًا وزير الإعلام الأستاذ جمال الجراح،لوجوده خارج لبنان، ومدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسّان فلحة ونقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة الأستاذ جوزف القصيفي والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، الأستاذ رفيق شلالا ومدير عام مجموعة تيلي لوميير الأستاذ جاك كلاسي وإعلاميون من مؤسّسات إعلامية وصحافيّة مكتوبة ومرئيّة ومسموعة. وبعد الإنجيل المقدّس ألقى المطران مطر عظة،تحدّث فيها عن رسالة قداسة البابا فرنسيس في اليوم العالمي ال ٥٣ لوسائل التواصل الإجتماعي، وقال:

أيُّها الأحبَّاءُ،

في هذا اليومِ المُباركِ الَّذي تُكرِّسُهُ الكنيسةُ الكاثوليكيَّةُ لِتَكريمِ الإعلامِ وَالإعلاميِّينَ، وذلك بعدَ المجمعِ الفاتيكانيِّ الثَّاني ومنذُ ثلاثٍ وخمسينَ سنةً بِالتَّحديدِ، نَدعُوكُم إلى التَّأمُّلِ بِالأسبابِ الَّتي حَدَتْ بِالكنيسةِ لكي تَقُومَ بهذه الخُطوةِ وَتَهتمَّ بِالصَّحافةِ على أنواعِهَا كلَّ هذا الاهتمامِ.

يَكفِي أن نَتذكَّرَ أوَّلاً أَنَّ كلمةَ «إنجيل» هي كلمةٌ يُونانيَّةٌ تَعنِي «الخَبرَ المُفرِحَ» أَو «البِشارةَ الحُلوةَ». فَالرَّبُّ يَسوعُ جاءَ إلى أَرضِنَا لِيَنقلَ إلينا الخَبرَ السَّارَّ بِأنَّ الآبَ يُحبُّنا وبأنَّهُ يُريدُ أن يَجمعَنَا بِابنِهِ الحبيبِ، ومِن دُونِ أيِّ استثناءٍ لأحدٍ، في عائلةٍ إِنسانيَّةٍ واحدةٍ مُفْتَدَاةٍ يَسكُنُ الرَّبُّ فيها وهي تَسكُنُ في رِعايَتِهِ إلى الأبدِ. أَليسَ في نَقلِ هذا الوَحي الآتِي مِن الآبِ بِيَسوعَ المسيحِ عَملٌ يُشبِهُ بِإِحدَى صُوَرِهِ عَملَ الإعلاميِّ ؟ وإذا نَظَرنَا إلى اللِّقاءاتِ العديدةِ الَّتي قَامَ بها الرَّبُّ يَسوعُ مع النَّاسِ في الأرضِ المُقدَّسةِ، مِن شمالِهَا في الجليل وحتَّى لُبنانَ، إلى جُنُوبِهَا في اليهوديَّة وفي أُورَشلِيمَ بالذَّاتِ، فإنَّنا نَراهُ حينًا يَتكلَّمُ مع أَفرادٍ، نَاقِلاً إليهم تَعَاليمَ السَّماءِ كما جَرَى مع نِيقُدِيمُوسَ ومع المرأةِ السَّامريَّةِ، وأَحيانًا يُكلِّمُ الجَمَاهيرَ الَّتي كانَ يُحبُّ اللِّقاءَ معها بِاستمرارٍ وَبِأعدادٍ وفيرةٍ تَفُوقُ الآلافَ أحيانًا لِيُعلنَ لَهُم أَسرارَ الملكوتِ.

لَمْ يكُنْ في ذلك الزَّمنِ مِن وسائلَ مَوفُورةٍ لِنَقلِ الأحداثِ والتَّعاليمِ على غِرَارِ وسائلِ التَّواصلِ الَّتي نَعرفُهَا اليومَ. لكنَّ عملَ الرَّبِّ في مُحادثةِ الجماهيرِ الغَفِيرةِ، يُشِيرُ إلينا أنَّنا مَدعوُّونَ بِاسمِهِ إلى أن نَنقلَ اليومَ كلمةَ اللهِ عَبرَ كلِّ الوسائلِ لِنَصلَ بها إلى الدُّنيا بِأَسرِهَا. أَلمْ يَقلْ لنا «اذْهبُوا وعلِّمُوا كلَّ الأُمَمِ؟». فَهُو مِن أجلِ الأُمَمِ وَنَشرِ الإنجيلِ حتَّى أقاصِي الأرضِ يَفرِضُ علينا استعمالَ وَسائلِ الاتِّصالِ لكي لا يَبقَى إِنسانٌ بعيدًا عن التَّفاعُلِ مع كلامِ اللهِ، نُورِنَا وَهِدَايتِنَا في طَريقِ الحياةِ.

وإذا قَارَبنَا الموضوعَ مِن جهةِ الوسائلِ المُتوفِّرةِ لِنَشرِ كلامِ اللهِ، فإنَّنا نَرَى أنَّ الإذاعةَ قادرةٌ على نَقلِ هذا الكلامِ إلى الألُوفِ مِن النَّاسِ، وأنَّ الشَّاشةَ المَرئيَّةَ تَستطيعُ نَقلَ هذا الكلامِ إلى المَلايينِ مِن المُشاهدينَ فَوقَ الأرضِ كلِّها وتَحْتَ كلِّ سماءٍ. أمَّا الوَسائلُ الجديدةُ وَالَّتي تُدْعَى اليومَ بِالوسائلِ الإلكترونيَّةِ أَو الرَّقميَّةِ فهي تَجْتَرحُ الأَعاجيبَ بِفعلِ السُّرعةِ الَّتي تَنقلُ فيها الخَبرَ إلى الملياراتِ من البَشرِ وفي وَقتٍ لا يَتَجاوزُ الدَّقائقَ اليَسِيرَةَ. فَنُعْرِبَ لأوَّلِ وَهلةٍ عن فرحٍ لا يُوصَفُ حِيَالَ هذه الوسائلِ الجديدةِ والَّتي تَنتشِرُ في الأرضِ انتشارَ النَّارِ في الهَشِيمِ. لأنَّ هذه الوسائلَ إذا ما سُخِّرَتْ لِهَدفِ نَشرِ الإنجيلِ فهي تَخدمُ القيامَ بِعملٍ رسوليٍّ وحضاريٍّ بِامتيازٍ. وهذا ما تَدْعُو إليهِ الكنيسةُ، وما تُريدُهُ مِن تَعاونٍ بين العلمانيِّينَ وبين رِجَالِهَا وَمُؤسَّساتِهَا على المستَوَى المحلِّيِّ وعلى المستَوَى العالَميِّ على حَدٍّ سواء.

لكنَّ قداسةَ البابا يَدْعُونَا في رسالتِهِ لهذا العامِ إلى التَّنبُّهِ من الأخطارِ السَّلبيَّةِ الَّتي قد تَنْجمُ عن استعمالِ هذه الوسائلِ الرَّقميَّةِ بالذَّاتِ. فهي لا حُدُودَ جغرافيَّةً لانْتِشارِهَا، كما أنَّهُ ليسَ بِالإمكانِ مُراقبةُ مَعلُوماتِهَا وأفكارِهَا فهي تَتنقَّلُ فوقَ قارَّاتِ هذا العالَمِ، وَتنزلُ في كلِّ دَولةٍ من دُوَلِهِ دُونَ اسْتِئذانِ أحدٍ.

لهذه الأسبابِ ولأسبابٍ إضافيَّةٍ يَذكرُهَا قداستُهُ، تُصبحُ هذه الوسائلُ الرَّقميَّةُ لِنَقلِ الإعلامِ مَوضُوعَ جَدلٍ حولَ إِيجابيَّاتِهَا وحولَ سَلبيَّاتِهَا الكثيرةِ. فيقولُ البابا في الرِّسالةِ عينِها، أنَّ بِإمكانِ الوسائلِ الرَّقميَّةِ أن تُشوِّهَ الحقائقَ وَتُزوِّرَ الوقائعَ وتَتَّهِمَ الأشخاصَ بِما هُم منهُ بَرَاءُ. وهي تَستطيعُ أَن تَنشرَ آراءً مَغلُوطةً أَو مُلوَّنةً بأَلوانٍ أَيديولوجيَّةٍ عبرَ بناءةٍ على الإطلاقِ. فَيطغِي إذْ ذاكَ الخَبرُ المُتحيِّزُ على الخَبرِ المَوضُوعيِّ وَيَسهلُ بِواسطتِهِ تَعبِئة العالَمِ بأفكارٍ هدَّامَةٍ لا علاقةَ لها بِالسَّلامِ ولا بِالتَّآخِي بينَ الشُّعُوبِ.

ثمَّ يَلفتُ قداستُهُ إلى خَطرٍ آخر يَنْجمُ عن استعمالِ هذه الوَسَائلِ الرَّقميَّةِ، فيقولُ أنَّها بِالأساسِ شَبكاتُ معرفةٍ وشبكاتُ اتِّصالٍ. لكنَّ هذه الشَّبكاتِ بما يُبَرْمَجُ لها وبِوَاسطتِهَا قد تُصبحُ شبكاتِ عَنْكَبُوتٍ يَعلَقُ فيها قُرَّاءٌ وكتَّابٌ كثيرون، إِذْ يَدخلُونَ عالَمَ الوَهْمِ والخيالِ ولا يَعُودُونَ إلاَّ وقد صَارُوا سُجناءَ لِصُورهِ ولما يَخترعُهُ مِن أخبارٍ مُلفَّقةٍ تُبعدُهُم عن عالَمِ الحقيقةِ وعن التَّلاقِي مع النَّاسِ وعن العَيْشِ مَعهُم كما يَلِيقُ بِالدَّعوةِ الَّتي دَعَاهُم الخَالِقُ إليها.

إِزاءَ كلِّ هذه الأخطارِ يَقولُ قداستُهُ أنَّ المَطلُوبَ ليسَ بِأن نُصبحَ أَسْرَى شِبَاكِ المعلوماتيَّةِ بلْ أن تَبقَى هذه الشِّباكُ وَسائلَ نَستعملُها لِمعرفةِ الآخرينَ معرفةً أَعمقَ ولِلتَّعاونِ معَهُم بِصُورةٍ أَفعلَ فَتُسهِمَ في خَلقِ الجماعاتِ الإنسانيَّةِ المُنفتحةِ على الأُخُوَّةِ وعلى التَّضامنِ مِن أجلِ الحِفاظِ على الحياةِ وعلى كرامةِ الحياةِ.

لقد وَصفَ لنا قداسةُ البابا عبرَ رِسالتِهِ لِهذا العامِ الدَّاءَ النَّاجِمَ عن الاستعمالِ السَّيئِ لِوسائلِ الاتِّصالِ الرَّقميَّةِ. لكنَّهُ انتقلَ في الرِّسالةِ عَينِهَا مِن تَشْخِيصِ الدَّاءِ إلى وَصفِ الدَّواءِ الشَّافِي مِن هذه الأمراضِ الاجتماعيَّةِ الخطيرةِ. فإذا كانت الوسائلُ الرَّقميَّةُ في دُنيَا الإعلامِ تُسهِّلُ التَّضْليلَ والاعتداءَ على الغَيرِ في ذاتِهِ وفي صِفَاتِهِ، فإنَّ أَيَّ إصلاحٍ لهذه الحالِ لا يَتمُّ إلاَّ بِواسطةِ اعتمادِ الحقيقةِ وحدها وَنَبذِ الكَذِبِ على أنواعِهِ في التَّعاطِي مع الآخرين. الحضارةُ البشريَّةُ لا تُبنَى على الكَذِبِ ولا على التَّكاذُبِ، بلْ هي تُبْنَى على العَدلِ وعلى الحَقِّ وعلى الحرِّيَّةِ وكرامةِ الإنسانِ والشُّعُوبِ. فما على النَّاسِ إِلاَّ أن يَسِيرُوا في هذا الاتِّجاهِ إذا أَرَادُوا أن يَعِيشُوا معًا وأن يُصبحَ اجتماعُهُم خيِّرًا ومُفيدًا لهُم جميعًا. أَلَمْ يَقلْ الرَّبُّ يَسوعُ في إِنجيلِهِ الطَّاهرِ: «تَعرفُونَ الحَقَّ والحَقُّ يُحرِّرُكُم»؟ ومِن أجلِ سَيْرِ البشريَّةِ بهذا الاتِّجاهِ يُذكِّرُ البابا في رسالتِهِ بكلامٍ لِلقدِّيسِ بُولُسَ وَجَّهَهُ إلى أَهلِ أَفسُس حينَ قالَ لهُم بِالتَّحديدِ: «أيُّها الأخوةُ انْبذُوا عنكُم الكَذِبَ وَلْيُكلِّمْ كلُّ واحدٍ قَرِيبَهُ بِالحَقِّ، فإنَّنا أَعضاءٌ بَعضُنَا لِبَعضٍ» (أفسس 4، 25).

لذلك يُذكِّرُ البابا أنَّنا أَعضاءٌ بَعضُنَا لِبَعضٍ في الإنسانيَّةِ وأنَّنا أيضًا كَمسيحيِّينَ أَعضاءٌ بَعضُنَا لِبَعضٍ في جسدِ المسيحِ الواحدِ. وفي كِلْتَا الحالتَيْنِ، يَستحِيلُ علينا أن نَسِيرَ في الكَذِبِ لأنَّنا بذلكَ نُدمِّرُ وحدتَنَا ونَقْضِي على الجسدِ الواحدِ الَّذي يَجمعُنَا. وبالعكس، فإنَّنا إذا أَردنَا الحياةَ فعلينا أن نُحافِظَ بَعضُنَا على بَعضٍ وأن نَتَعاوَنَ مِن أجلِ ضَمانِ صحَّةِ جَسدِنَا الواحدِ، فَتَسلَمَ الجماعةُ وَتَسلَمَ الحياةُ.

ويُضِيفُ قداستُهُ بهذا المعنى أنَّ هُوِّيَّةَ الإنسانِ هي هُوِّيَّةٌ مُجتمعيَّةٌ وَهُوِّيَّةٌ تَواصليَّةٌ. وإذا كنَّا نُكمِّلُ بعضُنَا بعضًا ونَبنِي معًا جسدًا مُجتمعيًّا واحدًا فإنَّ العلاقةَ بيننا لا يُمكنُ أن تكونَ علاقةً تنافسيَّةً يَسعَى بِظِلِّهَا كلٌّ منَّا إلى إِلْغَاءِ الآخر وَتَهْمِيشِهِ، بلْ تَبقَى في نِطاقِ العطاءِ المُتبادَلِ وفي جَوٍّ من المحبَّةِ الَّتي هي زِينَةُ الحياة. أمَّا الحقيقةُ الكُبرَى فهي تلك الَّتي تُؤكِّدُ لنا أَنَّ شَرَاكتَنَا بَعضنا مع بَعضٍ تأتي بِنِعمةِ اللهِ مِن الشَّراكةِ الَّتي في قَلبِ الثَّاُلوثِ الأَقدسِ لهُ المجدُ أبد الدُّهُورِ.

أَفَنعجَبُ بعد ذلك من القولِ بأنَّ رسالةَ الإعلامِ هي رسالةٌ مُقدَّسةٌ؟ يَكفِي أنَّها تَتَعاطَى مع الحقيقةِ لِتكونَ مُرتبطةً رُوحيًّا بِمَن قالَ أنَّه الحَقُّ وأنَّه الطَّريقُ والحَياةُ. لقد وَضَعَ قداسةُ البابا في رِسالتِهِ لِهذا العامِ، مثله في كلِّ عامٍ، يَدَهُ على الجُرحِ النَّازِفِ في جسمِ الإنسانيَّةِ بِفعلِ تَقاتُلِ أَبنائِهَا وهُم أعضاءٌ في جسدٍ إنسانيٍّ واحدٍ. فَإنَّ أَيَّ حربٍ تَقعُ في منطقتِنَا أو في أَيِّ مكانٍ آخر من العالَمِ سَوفَ تَكونُ مُدمِّرةً لِلإنسانيَّةِ نَفسِهَا. وَبِالمُقابلِ، فإنَّ أَيَّ مَسؤُولٍ يَجِدُ لِذاتِهِ دَعوةً في الأَعماقِ لِوَقفِ التَّدهورِ في العلاقاتِ بينَ النَّاسِ سَيَكونُ مَحْظِيًّا عندَ اللهِ لأنَّهُ يَكونُ حَاوَلَ عَدَمَ قتلِ السَّلامِ بينَ البشرِ. فَطُوبَى لِفَاعِلي السَّلام لأنَّهُم يُدْعَونَ أَبناء اللهِ.

وأخيرًا يَخلصُ البابا إلى القولِ أنَّ على الإعلاميِّينَ أن يُسْهِمُوا في إِعطاءِ الإنسانيَّةِ أَسْبَابَ رَجاءٍ بِالمُستقبلِ وأن يَكُونُوا حُرَّاسًا على فُرَصِ الحياةِ أمامَ الأخطارِ الَّتي تُهَدِّدُها.

فَكلُّ عامٍ وأنتُم أيُّها الإعلاميَّاتُ والإعلاميُّونَ بِخَيرٍ وكلُّ عامٍ وأنتُم حامِلُونَ مَشَاعيلَ ضِيَاءٍ لِلنَّاسِ على طُرُقِ المحبَّةِ وَالبناءِ. وَلِلرَّبِّ الشُّكرُ وَالتَّسَابِيحُ إلى الأبدِ. آمين.

الخوري أبو كسم

وفي ختام القدّاس ألقى الخوري أبو كسم كلمة شكر في كل من ساهم في إحياء اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتمنّى أن يكون الإعلام بكل أوجهه محركًا لزماننا ومصدرًا للمعارف والعلاقات وهي نعمة كبيرة يجب الإفادة منها.

وكان النقيب القصيفي وعضو مجلس النقابة الأستاذ حبيب شلوق وعدد من الإعلاميين قرأوا النيات التي تدعو وسائل الإعلام والتواصل منبرًا للتلاقي وعيش المحبّة ومنصّة لإعلان الحقيقة.