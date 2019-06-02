تحضروا ... هكذا سيكون الطقس الأسبوع المقبل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ومن دون تعديل في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات بسبب بقاء الرطوبة مرتفعة .

الإثنين: قليل الغيوم يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ومن دون تعديل في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا. الثلاثاء: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 15 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س .

- الانقشاع: متوسط .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 24درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,28 ساعة غروب الشمس: 19,43 .