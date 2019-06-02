تدابير سير ومنع المرور في ضبيه ليل الإثنين- الثلاثاء

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتكليف من وزارة الأشغال العامة والنقل، بإجراء اختبارات ومسح للطريق على أوتوستراد ضبيه، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء 3-4/6/2019 ولغاية الساعة الخامسة فجراً.

وستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على مرحلتين، وفقاً لما يلي:

المرحلة الأولى: من الساعة 1.00 لغاية الساعة 3.00، وسيتم منع المرور بشكل كلّي على المسلك الغربي في ضبيه، وتحويل السير اعتباراً من جسر "الرويال" بإتجاه "جسر الفهود" عبر الطريق البحرية وجسر النقّاش.

المرحلة الثانية: من الساعة 3.00 لغاية الساعة 5.00، وسيتم منع المرور بشكل كلّي على المسلك الشرقي في ضبيه، اعتباراً من "مفرق" Le Mall" وتحويل السير بإتجاه الطرقات الداخلية.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.