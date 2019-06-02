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تدريبات في قبرص للعدو الاسرائيلي على "عمليات خاصة" في لبنان!تدريبات في قبرص للعدو الاسرائيلي على "عمليات خاصة" في لبنان!

قالت وسائل إعلام تابعة للعدو الاسرائيلي، إن تدريبا عسكريا دوليا اختتم في قبرص، بمشاركة قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني واليونان.

ووفقا لما أعلنه جيش العدو، فإن قواته "تدربت على إجراء عمليات خاصة، وعمليات كوماندوز تستغرق ليلة واحدة في جنوب لبنان، لعشرات المقاتلين، وتضمن التدريب بما في ذلك، مواجهة مسلحة في مواقف استثنائية، وحالات يسودها عدم اليقين".

وتألفت القوات الإسرائيلية المشاركة في التدريب، من عناصر من وحدة "إغوز" التابعة للواء الكوماندوز بالإضافة إلى قوات من سلاح الجو، بحسب "i24news".

وتدرب مقاتلو "إغوز" على سيناريوهات مختلفة للقتال في مناطق حضرية ومفتوحة، والقتال على نطاق صغير، والقدرة على التسلل والتخريب، فضلا عن التدريب على تقديم العلاج الطبي للجرحى، بعيدا عن الحدود.

وشاركت القوات الجوية الإسرائيلية لأول مرة بسرب من طائرات مسيرة، بالإضافة إلى "إرسال قوات وتخليصها أثناء القتال في منطقة أجنبية، وتحليق أمام تهديد جدي، في تضاريس جديدة وغير مألوفة"، وفقا للموقع العبري.