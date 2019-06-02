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عناوين الصحف ليوم الأحد 2 حزيران 2019

2
JUNE
2019
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الديار: هل يلجم خطاب السيد نصرالله الاندفاع نحو الحرب بعد التهديد باشتعال المنطقة؟
استرجاع السنية السياسية والمارونية السياسية وانتقاد موقف الحريري في مكة يقسم البلاد
قائد الجيش العماد عون : يريدون تطويقنا وضرب هيكليتنا ومعنويات الضباط وصلاحية قيادة الجيش

 

 


النهار: الاشتعال بين التيارين: "ورقة تين" التسوية تتهاوى؟

 

 


الشرق الأوسط: تبرئة سوزان الحاج تشعل سجالات سياسية وقضائية
النيابة التمييزية تطلب الملف وتدرس الطعن بالحكم

 

 

الحياة: الحريري لم يتحفظ على قرار القمة العربية لخلوه من إدانة الحزب
نصر الله رفع سقف تهديده بعدما نقل ساترفيلد صورا وخرائط عن مواقع صواريخ "حزب الله"

 



الأنباء: المشنوق وأحمد الحريري يحملان على بوصعب وباسيل.. وتوقع تصريحات تصعيدية مضادة اليوم
قضية سوزان الحاج تُشعل السجالات بين «المستقبل» و«الحر»

 

 


الوطن السورية: تركيا يائسة وتطالب إرهابييها بخروقات حقيقية … الجيش يحبط هجوم «جب رملة» وتصعيد صاروخي بريف حماة

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